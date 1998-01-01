يوفنتوس يرفض مبادلة بنعطية برامسي

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس رفض عرض آرسنال لإجراء صفقة تبادلية في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، ينتقل بموجبها آرون رامسي للسيدة العجوز مقابل توقيع المهدي بنعطية لآرسنال.

يُذكر على نطاق واسع أن النجم الويلزي وافق بالفعل على شروط الانضمام إلى يوفنتوس في نهاية الموسم في صفقة انتقال حر، بمجرد انتهاء عقده.

وكان البيانكونيري متشوقًا لإحضاره لتشكيلة الفريق من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لكن أوناي إيمري لا يريد أن يفقده قبل ستة أشهر.

وبحسب توتوميركاتوويب ، فإن آرسنال كان سيترك رامسي في وقت مبكر فقط إذا ضمّ يوفنتوس المدافع المغربي بنعطية كجزء من التبادل.

ومع ذلك ، فإن يوفنتوس ليس لديه نية لفقدان مدافعه في منتصف الموسم، على الرغم من الاهتمام من آرسنال وشالكه 04، وميلان…