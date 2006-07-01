  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فابريجاس يسطر صفحة جديدة في تاريخ البريميرليج

الأحد 06 يناير 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فابريجاس يسطر صفحة جديدة في تاريخ البريميرليج



وكالات / سما /

نشر الحساب الرسمي لسكواوكا المختص بالأرقام والإحصائيات، إحصائية مثيرة ومهبرة عن سيسك فابريجاس نجم فريق نادي تشيلسي الإنجليزي.

وتمكن البلوز من تحقيق الانتصار بنتيجة هدفين مقابل لا شيء ليتأهلوا إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخاض نجم أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني الأسبق ما هو مفهوم أنها مباراته الأخيرة مع فريق غرب لندن قبل الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يقرب رحيله في يناير إلى صفوف موناكو الفرنسي.

وتلقى فابريجاس تصفيقًا حارًا من جماهير الفريق اللندني أثناء خروجه من أرض الملعب في تبديل من جانب المدرب ساري، رغم إهداره لركلة جزاء في المباراة ضد نوتنجهام فورست.

ويتمثل هذا الرقم المذهل في أن فابريجاس هو اللاعب الوحيد في تاريخ البريميرليج الذي ينجح في صناعة 10 أهداف أو أكثر في 6 مواسم مختلفة، حيث صنع 11 هدفًا في موسمي 2006-07 و2010-11، 12 هدفًا في 2016-17، 13 هدفًا في 2009-10، 17 هدفًا في 2007-08 و18 هدفًا في 2014-15.

كما أصبح سيسك أسرع لاعب يصل إلى 100 أسيست في الدوري الإنجليزي الممتاز.

#فابريجاس #البريميرليج

أخبار ذات صلة

صورة .. فابريجاس .. المجرم الهارب

ميلان يرغب في ضم فابريجاس من تشيلسي

فابريجاس: لست ضمن ال11 لاعبا المفضلين لدى مارتينو

فابريجاس بعد إسقاط السيتي: اخرس يا مورينيو

ليس قصداً: بيكيه يكشف عن مغادرة فابريجاس!

سواريز صفقة ميلان القادمة في حال فشل التعاقد مع فابريجاس

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تكشف تفاصيل الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين وهويات المنفذين

فتح : حماس أبلغت إسرائيل أنها ذاهبة باتجاه صفقة القرن و هي من نفذت الاعتداء على مقر التلفزيون

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ترد على ما اسمته ادعاءات "داخلية حماس"

فتح : ما يجري الآن بغزة قطع لشعرة معاوية

كيف أسقط "عياش" شمعون بيريز وفوز نتنياهو في انتخابات 1996 ؟

السيسي لعباس: مصر ستواصل جهودها مع الأطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة

تل أبيب: سوريّة تعود لتكون مملكة الأسد وحزب الله صاحِب قوّة النار الأكبر بالعالم

الأخبار الرئيسية

اجتماع للقيادة بعد عودة الرئيس لتحديد "مواقف واجراءات أكثر دقة مع حركة حماس"

القناة العاشرة: السيسي فشل في إقناع عباس باستئناف المصالحة مع حماس

لهذا السبب.. إسرائيل ستطالب تونس وليبيا بخمسين مليار دولار ضمن "صفقة القرن"

هارتس : الوضع في غزة متفجر وحماس ولسرائيل ناضجتان لاتفاق محدود

الكيالي يتحدث عن تفاصيل المنحة القطرية لموظفي غزة والازمات المالية