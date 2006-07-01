فابريجاس يسطر صفحة جديدة في تاريخ البريميرليج

وكالات / سما /

نشر الحساب الرسمي لسكواوكا المختص بالأرقام والإحصائيات، إحصائية مثيرة ومهبرة عن سيسك فابريجاس نجم فريق نادي تشيلسي الإنجليزي.

وتمكن البلوز من تحقيق الانتصار بنتيجة هدفين مقابل لا شيء ليتأهلوا إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخاض نجم أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني الأسبق ما هو مفهوم أنها مباراته الأخيرة مع فريق غرب لندن قبل الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يقرب رحيله في يناير إلى صفوف موناكو الفرنسي.

وتلقى فابريجاس تصفيقًا حارًا من جماهير الفريق اللندني أثناء خروجه من أرض الملعب في تبديل من جانب المدرب ساري، رغم إهداره لركلة جزاء في المباراة ضد نوتنجهام فورست.

ويتمثل هذا الرقم المذهل في أن فابريجاس هو اللاعب الوحيد في تاريخ البريميرليج الذي ينجح في صناعة 10 أهداف أو أكثر في 6 مواسم مختلفة، حيث صنع 11 هدفًا في موسمي 2006-07 و2010-11، 12 هدفًا في 2016-17، 13 هدفًا في 2009-10، 17 هدفًا في 2007-08 و18 هدفًا في 2014-15.

كما أصبح سيسك أسرع لاعب يصل إلى 100 أسيست في الدوري الإنجليزي الممتاز.