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مانشستر يونايتد يجهز الشرط الجزائي لنجم روما

الأحد 06 يناير 2019 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يجهز الشرط الجزائي لنجم روما



وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد أن مانشستر يونايتد على استعداد لدفع مبلغ 36 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد مدافع روما كوستاس مانولاس، ومنحه راتبا سنويا يقدر بـ 6 مليون يورو سنويا.

ومن جانبه يتفاوض روما مع المدافع اليوناني لإزالة هذا الشرط أو رفع قيمته في عقد جديد، ولكن حتى الآن لم يكن هناك اتفاق.

وفقا لـ “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية ، فإن مانشستر يونايتد مستعد لدفع 36 مليون يورو في نهاية الموسم، وإغرائه براتب 6 مليون يورو في السنة.

وكان مانولاس في روما منذ عام 2014 ، بعد انضمامه من أوليمبياكوس اليوناني.

مانشستر يونايتد ليسوا الوحيدين المهتمين بمانولاس ، حيث يتابع يوفنتوس عن كثب الوضع ، بعد أن استولى على ميرالام بيانيتش من قبل بدفع الشرط الجزائي في عقده مع الذئاب.

#مانشستر يونايتد #كوستاس مانولاس

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