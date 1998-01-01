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موقف إريكسين يدفع توتنهام إلى الموافقة على انضمامه للريال

الأحد 06 يناير 2019 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقف إريكسين يدفع توتنهام إلى الموافقة على انضمامه للريال



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية بأن ريال مدريد يقترب بشدة من التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسين نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الشتوية أو في الصيف.

وارتبط اسم كريستيان إريكسين في الأيام القليلة الماضية بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد، حيث أشارت الصحف إلى أنه سيكون خليفة النجم الكرواتي لوكا مودريتش في المرينجي.

وأشارت صحيفة “آس” أن دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام هوتسبير الذي يعد من أصعب رؤساء الأندية في التفاوض على شراء أحد من نجومه، سيخضع لطلبات ريال مدريد هذه المرة، وسيوافق على بيع كريستيان إريكسين.

وأكملت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تعاملت مع ليفي في السابق، وتعاقدت مع الثنائي مودريتش، وجاريث بيل بعد مفاوضات عديدة وصعبة، ولكن هذه المرة مع إريكسين فالموقف يعد مختلفًا.

وكشفت “آس” أن سبب رضوخ ليفي لطلبات ريال مدريد بالتعاقد مع كريستيان إريكسين هو انتهاء عقد النجم الدنماركي مع السبيرز في صيف العام المقبل، ورفضه تجديد عقده لفترة أطول، لذلك فالموافقة على رحيله بالوقت الحالي، والحصول على أموال جيدة أفضل من خسارته بشكل مجاني في المستقبل.

ودعمت الصحيفة فكرتها – بشأن اقتراب تعاقد الريال مع إريكسين – من خلال تصريح ماوريسيو بوتشيتينو مدرب السبيرز الحالي عن مستقبل اللاعب، عندما قال “بالطبع كريستيان يعد لاعبًا مهمًا في الفريق، ولكن في نهاية المطاف هناك مفاوضات، وهناك أطراف عديدة في هذه المفاوضات لهم اهتمامات مختلفة”.

#إريكسين #ريال مدريد

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