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مارادونا: أحب ميسي.. لكنه لن يكون قائداً أبداً

الأحد 06 يناير 2019 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مارادونا: أحب ميسي.. لكنه لن يكون قائداً أبداً



وكالات / سما /

سخّن دييجو أرماندو مارادونا، أيقونة الكرة الأرجنتينية، حباله الصوتية جيداً، وأتحف وسائل الإعلام بتصريحات جديدة بشأن ليونيل ميسي، حيث أشار بطل مونديال 1986 إلى أن البولجا لن يكون قائداً أبداً.

وقال مارادونا في تصريحات مقتضبة نقلتها صحيفة (أوليه) الأرجنتينية: “أنا أحب ميسي من أعماق قلبي، فهو ظاهرة، ويملك تاريخاً عظيماً، لكنني لا أرى فيه شخصية القائد.. ميسي لن يكون قائداً أبداً”.

وكان مارادونا قد أدلى بتصريحات سابقة، هاجم فيها ميسي، واتهمه بأنه لا يصلح لقيادة المنتخب الأرجنتيني، لأنه يذهب لدورة المياه 20 مرة قبل بداية المباريات.

ويُسيطر التناقض على تصريحات مارادونا منذ سنوات عديدة، حيث يدافع المدرب الأرجنتيني عن ميسي في بعض الأحيان، قبل أن يهاجمه في أوقات أخرى.

الجدير بالذكر أن ميسي أصبح قائداً لنادي برشلونة منذ بداية الموسم الجاري، بعد رحيل الكابتن السابق أندريس إنييستا إلى الدوري الياباني خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

#مارادونا #ميسي

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