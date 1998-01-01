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الاحتلال يعتقل شابين من بلدة سلوان

الأحد 06 يناير 2019 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، شابين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك وحولتهما الى مركزٍ تابع لها في القدس للتحقيق معهما.

وأفاد مصادر محلية،  بأن قوات الاحتلال اعتقلت في ساعة متأخرة من مساء أمس الشاب محمود جمال غيث من حي بطن الهوى/الحارة الوسطى بسلوان بحجة إلقاء مفرقعات على قوات الاحتلال، كما اعتقلت الشاب معتز الرجبي (22 عاما)، من نفس الحي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت حي بطن الهوى ليلة أمس وتصدى لها شبان المنطقة بالحجارة، في الوقت الذي أطلق فيه الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع دون تسجيل اصابات مباشرة بين المواطنين.

#الاحتلال

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