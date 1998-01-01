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ليفني: استئصال نتنياهو لا يحتاج لعملية جراحية

الأحد 06 يناير 2019 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفني: استئصال نتنياهو لا يحتاج لعملية جراحية



القدس المحتلة / سما /

اعتبرت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة السابقة في إسرائيل، ورئيسة "حركة تنوعاه"، أن منصب رئيس وزراء إسرائيل ليس حكرا على بنيامين نتنياهو. 

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن ليفني قولها: "مكان رئيس الوزراء ليس مرتبطا بجسد نتنياهو، ولا حاجة إلى عملية جراحية لاستئصاله. فقط من خلال الانتخابات يقرر الجمهور ويحدد الشخص الذي يريد جلوسه في مقعد رئيس الوزراء. ولذلك من المناسب، أن يستمع الجمهور إلى قرار المستشار القانوني للحكومة ".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ستشهد انتخابات تشريعية مبكرة في أبريل 2019.

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