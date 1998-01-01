الطوائف المسيحية الشرقية تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد

رام الله / سما /

تبدأ الطوائف المسيحية، التي تسير وفق التقويم الشرقي في فلسطين، اليوم الأحد، بعيد الميلاد المجيد وهذه الطوائف هي: الروم الأرثوذكس والسريان والأقباط والأحباش الأرثوذكس.

واستعدت مدينة بيت لحم، لاستقبال الحجاج والسياح، وستكون ساحة المهد مسرحا للاحتفالات، وسيصل للمدينة أربعة مواكب بدء من موكب السريان عند الساعة الثامنة والنصف صباحا، يليه الأقباط عند الساعة التاسعة والنصف، على أن يصل موكب بطريرك الروم الأرثوذكس كيريوس كيريوس ثيوفلوس الثالث، إلى ساحة المهد عند الظهيرة، وسيصل موكب الأحباش عند العصر.

وانتشر أفراد الشرطة وبعض عناصر الأجهزة الأمنية الأخرى على مفترقات الطرق الرئيسية وعلى امتداد شارع المهد والمسلك الخاص لدخول المواكب لتأمين وصولها ووصول المحتفلين.

واجمع الكثيرون من رجال الدين ومواطنين أن رسالة العيد رسالة سلام ومحبة، وأن بيت لحم ليست في سلام، وهي تنشد السلام، في ظل الحصار الاسرائيلي.