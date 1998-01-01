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اصابة فتى بجراح خطيرة برصاص الاحتلال بمدينة البيرة

الأحد 06 يناير 2019 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة فتى بجراح خطيرة برصاص الاحتلال بمدينة البيرة



رام الله / سما /

أصيب فتى بجروح وصفت بالخطيرة بعد إصابته بالرصاص المغلف بالمطاط في رأسه، اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية وطبية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا منطقة البيرة، عقب إطلاق الرصاص على سيارة مستوطن بالقرب من حاجز المحكمة "بيت إيل"، وأطلقت الرصاص المغلف بالمطاط صوب الفتى فواز ماهر عادل (16 عاما)، وأصابته في رأسه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالخطيرة، بسبب حدوث كسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ.

وأشارت المصادر الى أن قوات الاحتلال اعتلت سطح منزل المواطن عيسى سليمان إبراهيم حمايل، ورفعت العلم الإسرائيلي عليه، كما اقتحمت معرض بيجو للسيارات في المدينة، واستولت على كافة تسجيلات الكاميرات.

من جهة أخرى، اعتقلت تلك القوات الشاب طالب رسلان عبده، عقب دهم منزل ذويه في قرية كفر نعمة غرب رام الله.

يتبع...

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