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أريحا: الشرطة تحبط عملية تهريب 155 قطعة أثرية وتقبض على مهربين

الأحد 06 يناير 2019 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

أحبطت شرطة محافظة أريحا والأغوار مساء يوم أمس السبت  محاولة تهريب 155 قطعة أثرية، وقبضت على شخصين مشتبه بهما بتهريب الآثار في قضيتين منفصلتين. 

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن فرع شرطة السياحة والآثار تمكن وبعد المتابعة والتحري من القبض على المشتبه بهما في حالة تلبس بعد اجراء التفتيش القانوني لمركباتهما والعثور على الآثار بحوزتهما، بقصد تهريبها وبيعها.    

وأضاف ارزيقات، ان الشرطة اوقفت الشخصين، وحررت محضري ضبط منفصلين بالمضبوطات تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة، لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الاصول.

#الشرطة

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