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اصابة سائق حافلة اسرائيلي في عملية اطلاق نار قرب رام الله

الأحد 06 يناير 2019 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة سائق حافلة اسرائيلي في عملية اطلاق نار قرب رام الله



رام الله/سما/

تجري قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات بحث واسعة عن مشتبهين بإطلاق نار أسفر عن إصابة سائق حافلة  تابعة لشركة "إيغد" الإسرائيلية قرب مستوطنة "بيت إيل" الواقعة شمال شرق رام الله، بعد منتصف الليلة الماضية.

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم، الأحد، إن السائق أصيب بجروح طفيفة بشظايا زجاج الحافلة، وأن إطلاق النار كان عملية نفذها فلسطينيون.

وأضاف جيش الاحتلال أنه تم إطلاق أربع رصاصات باتجاه الحافلة.

يشار إلى أنه في هذه المنطقة وقعت قبل أسابيع قليلة عمليتي إطلاق نار قرب مستوطنة "عوفرا"، أسفرت عن إصابة عدد من المستوطنين، وبعدها بأيام وقعت عملية إطلاق نار قرب البؤرة الاستيطانية العشوائية "غفعات أساف" أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

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