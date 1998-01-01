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تقارير لبنانية: طائرة إسرائيلية مسيّرة توغلت في الأجواء اللبنانية

الأحد 06 يناير 2019 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقارير لبنانية: طائرة إسرائيلية مسيّرة توغلت في الأجواء اللبنانية



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي حلقت مؤخرا في اجواء لبنان. ووفقا للتقارير، فقد اخترقت الطائرة الإسرائيلية الاجواء اللبنانية من الجولان، حيث توغلت الى جنوب لبنان وواصلت تحليقها على طول الحدود مع سوريا.

وفي لبنان تتعالى الأصوات التي تقول إن إسرائيل تنتهك بشكل منهجي القرار رقم 1701 الذي تمت المصادقة عليه مع نهاية حرب لبنان الثانية. أما في إسرائيل، فبشكل عام، لا يصدر نفي لهذه التقارير، وانما يفسرون ذلك بعمليات ضرورية لرصد منظمة حزب الله، وكذلك لمتابعة النشاط الإيراني في لبنان.

وتقدمت وزارة الخارجية اللبنانية، في الأيام الأخيرة، بشكوى إلى الأمم المتحدة، قالت فيها إن إسرائيل انتهكت سيادة لبنان باختراق طائراتها ما لا يقل عن 1417 مرة، ووفقًا للبنانيين، فإن معظم عمليات التوغل كانت بواسطة طائرات بدون طيار.

تجدر الإشارة الى ان بعض التقارير اللبنانية التي تتحدث عن هجمات إسرائيلية، قالت إن طائرات إسرائيلية قد اخترقت الأجواء السورية من جهة الأراضي اللبنانية أو قصفت من الأجواء اللبنانية أهدافا في سوريا.

هذا ما حدث في الهجوم الأخير الذي وقع الأسبوع الماضي، إذ جاء ان المقاتلة الإسرائيلية قصفت أهدافاً سورية من فوق الأراضي اللبنانية. وبعد يوم من ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية أن ست طائرات من طراز F-16 توغلت في الاجواء اللبنانية وأنها أطلقت 16 صاروخا موجها بالليزر من نوع GBU-39 على أهداف في سوريا.

وقال إيغور كونشنكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع في موسكو، إن الطائرات الإسرائيلية كانت تتستر خلف رحلات جوية مدنية، وأن طائرتين من هذه الرحلات المدنية كان من المقرر لها الهبوط في مطار بيروت، اضطرت الى تغيير مسارها.

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