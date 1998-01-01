طقس فلسطين: اجواء عاصفة ومغبرة نهارا وشديدة البرودة وماطرة ليلا

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن تتأثر فلسطين اليوم الأحد برياح قطبية شديدة البرودة، بحيث تنخفض درجات الحرارة وتهب رياح شديدة خلال ساعات النهار وهو ما سيؤدي إلى تحول الأجواء لتصبح مغبرة في الوسط والجنوب. فيما تشهد أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى تساقط للأمطار خلال الفترة الصباحية.

وخلال ساعات المساء تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويسود طقس شديد البرودة، وتعود الأمطار للمناطق الشمالية وتنتشر للمناطق الوسطى، وتكو مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد، فيما سيكون تأثير المنخفض الجوي أقل حدة على جنوب الضفة وقطاع غزة وسيقتصر على تساقط زخات من الأمطار لفترات قصيرة تكون على شكل أمطار متجمدة في القمم العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات شديد أحيانا تتجاوز 80كم/ساعة.

ومن المتوقع أن تتدنى درجات الحرارة بشكل واضح هذه الليلة وفجر يوم غد لتصل في قمم القدس وبيت لحم ونابلس 3 -4 درجات مئوية، فيما تكون درجة مئوية واحدة في قمم الخليل ودرجتين مئويتين في قمم رام الله.

وفي يوم غد الاثنين تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتسقط الأمطار خلال الفترة الصباحية في شمال البلاد، لتتوقف تدريجياً وتقتصر على بعض مناطق الجليل والساحل الشمالي، وتنخفض درجات الحرارة من جديد ليلاً بشكل واضح لتتدنى عن 5 درجات مئوية في القمم الجبلية، وتصل إلى درجتين مئويتين في القمم العالية دون هطول.

هذا ومن المتوقع أن تتأثر فلسطين بمنخفض جوي جديد مساء يوم الثلاثاء