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اصابتان اثر انفجار عنيف في منزل بمنطقة تل السلطان غرب رفح

السبت 05 يناير 2019 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابتان اثر انفجار عنيف في منزل بمنطقة تل السلطان غرب رفح



غزة / سما /

أصيب مواطنان مساء  السبت، بجراح متوسطة جراء انفجار عنيف هز مدينة رفح جنوب قطاع غزة  .

وافاد  الناطق باسم وزارة الصحة  اشرف القدرة بوصول اصابتين بجراح متوسطة الى مستشفى ابو يوسف النجار، فيما لازالت طواقم الدفاع المدني تتعامل مع الحدث.

وقالت مصادر محلية ان الانفجار العرضي  وقع في احدى المباني السكنية وان عدة انفجارات سمعت في المكان ادت لاندلاع حريق ودمار في المبنى واضرار في المنارل المجاورة.

وفي وقت لاحق قالت  وزارة الداخلية بغزة: في تصريح مقتضب ان انفجارا عرضيا وقع بمنزل قيد الإنشاء غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خلّف عدداً من الإصابات، وعناصر الشرطة والدفاع المدني تقوم بالتعامل مع الحادث.

يتبع ..

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