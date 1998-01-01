كيف أسقط "عياش" شمعون بيريز وفوز نتنياهو في انتخابات 1996 ؟

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 20 العبرية بأن أمر اغتيال المهندس في كتائب القسام يحيى عياش جاء من رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك شمعون بيريز.

وفي مقال للكاتب الإسرائيلي "لينور بار ايل" قال فيه: "إن بيريز أصبح سخرية بعد موجة العمليات القاتلة التي قادتها حماس للانتقام لدماء العياش، الأمر الذي كفل فوز نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية قبل 23 عاماً".

وأشار الكاتب إلى أن تصفية عياش كان دون أدنى شك من أكثر الاغتيالات براعة بعد سنوات من السعي والبحث عن أكثر المطلوبين فتكاً في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الرد على اغتيال عياش كلف إسرائيل 59 قتيلاً في تفجير الحافلة رقم 18 بالقدس وعمليات أخرى في عسقلان ومتجر في مركز ديزنغوف بتل أبيب في مارس 1996 وغيرها.

وبيّن الكاتب أن تلك الهجمات غيّرت التاريخ وأصبحت عاملاً حاسماً في خسارة شمعون بيريس للانتخابات أمام الشاب وقتها بنيامين نتنياهو، خلال دورة الكنيست الرابعة عشرة ورئاسة الوزراء في 29 أيار مايو 1996.

وحسب الكاتب، في ليلة الانتخابات المثيرة أشار المعلقون والخبراء في القنوات التلفزيونية المختلفة إلى فوز بيريس، وفي صباح اليوم التالي بعد فرز الأصوات بشكل كامل تبين أن الفائز هو نتنياهو بنسبة 61 % من أصوات الناخبين الإسرائيلين وبفارق 30 ألف صوت.