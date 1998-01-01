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بعد استقالتها.. ليبرمان: أتمنى لحنين زعبي النجاح في غزة

السبت 05 يناير 2019 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد استقالتها.. ليبرمان: أتمنى لحنين زعبي النجاح في غزة



القدس المحتلة / سما /

اعتبر وزير الجيش الإسرائيلي المستقيل زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أنه من الجيد أن تخرج حنين زعبي من الكنيست، في تعقيب منه على قرارها بالاستقالة وعدم الترشح للانتخابات المقبلة.

وكتب ليبرمان على "تويتر" كما نقلت القناة 14 العبرية: من الجيد أن تخرج من الكنيست.. أتمنى لها النجاح في غزة أو في بيروت ".

أما عضو الكنيست يوئيل حسون فعقب على قرار استقالة زعبي بالقول: "كانت حنين زعبي واحدة من أكثر الأصوات تطرفاً في الكنيست ، حتى في نظر الجمهور العربي".

وأضاف: "عملت زعبي بكل قوتها للقضاء على التعايش في إسرائيل وأعطت شرعية خطيرة للإرهاب، ومن الجيد أنها ذهبت ويجب عليها أن تكون حذرة بشأن أفعالها عندما لا تحميها الحصانة بعد الآن..وداعا وداعا ".

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