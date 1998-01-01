أبو شمالة:استخدام الراتب وسيلة عقاب هو إصرار على "الانفصال" عن غزة

غزة / سما/



قال القيادي في التيار الإصلاحي، ماجد أبو شمالة ، ان استمرار استخدام الراتب كوسيلة عقاب هو إصرار على الانفصال عن قواعد الحركة وخضوع لإملاءات تطبيق صفقة القرن وفصل غزة عن باقي الوطن .

وأضاف أبو شمالة عبر صفحته "فيس بوك": " قطع الرواتب رد واضح على صرخات الالاف الذين احتشدوا لإيقاد شعلة الثورة بالوحدة بان لا رغبة او قدرة لدى المقاطعة على الاستجابة لهذه النداءات الصادقة فان مثل هذه التصرفات الاجرامية لا تترك مجال للشك بان هناك برنامج ممنهج لإضعاف حركة فتح واستمرار خلق حالة من الاشتباك الدائم بين أبنائها لإشغالهم في قضايا ثانوية بعيدا عن قضاياهم الاستراتيجية والجوهرية وعلى راسها حالة التخريب الممنهج التي يقوم بها حفنة من المنتفعين الذين لا يرغبون بحالة مستقيمة يحكمها النظام ".

وأوضح أبو شمالة:اعتقد انه واهم من يظن ان هذه الإجراءات العقابية الخارجة عن القانون والأخلاق ستنجح في بسط ملكه او ثني احرار حركة فتح وشعبنا ،عن الاستمرار في التصدي لحالة التخريب الممنهج التي يقوم بها حفنة المنتفعين لخدمة أغراض خاصة وتلبية لحاجات خارجية هدفها طي القضية الفلسطينية ،بل هي تؤكد انفصالهم عن الحركة والواقع الفلسطيني الذي سيلفظهم اجلا او عاجلا.

وحذر القيادي بان هناك من يدفع أبناء حركة فتح في قطاع غزة تجاه مربع الدم غير ابهين بما يترتب على ذلك من نتائج كارثية، لكننا نراهن على وعي أبناء الحركة في القطاع واداركهم للهدف من هذه المخططات المشبوهة، مؤكدا على "رفضنا لمنهج العنف والتحريض عليه كلغة حوار بين الفلسطينيين ونشدد على حق الكل في التعبير وابداء الراي ونجدد رفضنا الاعتداء على أي مؤسسة وطنية وكذلك سياسة قطع رواتب المناضلين والموظفين ونطالب بمحاسبة المتورطين والمتسببين في قطع الرواتب وملاحقتهم قانونيا وعشائريا".

وختم قائلا: انني أشد على أيدي المناضلين الذين استهدفتهم هذه الإجراءات العقابية وتم قرصنة رواتبهم ونؤكد لهم ان دولة الظلم ساعة ودولة العدل حتى قيام الساعة وان الوقت الذي سيحاسب به هؤلاء بات قريبا فالحقوق لا تسقط بالتقادم.

