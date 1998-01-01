قائد الشرطة الإيرانية يلتقي النخالة: مستعدون لتدريب جبهة المقاومة الفلسطينية

طهران /وكالات /

أعرب قائد قوات الشرطة الإيرانية حسين اشتري اليوم السبت، عن استعداد الشرطة الإيرانية لـ "تدريب جبهة المقاومة الفلسطينية" ونقل خبراتها إليها.

وقال اشتري خلال استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: "لدى الشرطة الإيرانية قدرات جيدة، ونحن مستعدون لنقل التجارب ومنجزاتنا في هذا المجال"، معلنا عن إقامة دورات تدريبية لجبهة المقاومة.

بدوره، قال النخالة إن "إيران البلد الوحيد الذي يقف إلى جانبنا.. جبهة المقاومة الفلسطينية مدينة بالانتصارات التي تحققها للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف مخاطبا قائد قوات الشرطة الإيرانية: "نحن واثقون بأن قدراتكم وتجاربكم ستساعدنا على مواصلة طريق جبهة المقاومة".