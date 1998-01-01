  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عدنان: يجب وقف لغة التحريض والتخوين بين غزة والضفة

السبت 05 يناير 2019 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
عدنان: يجب وقف لغة التحريض والتخوين بين غزة والضفة



رام الله /سما/

دعا القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، إلى وقف التصريحات التوتيرية ولغة التخوين والتحريض والاهتمام بتوحيد الصف الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي لا يفرق بين أحد.

وشدد عدنان في تصريح صحفي ، السبت، على ضرورة وقف التصريحات الموترة للأجواء الفلسطينية الداخلية، ووقف حملات التصعيد الإعلامي ، داعيا إلى الحفاظ على الحريات العامة وعدم التعدي عليها.

كما أكد على ضرورة تحريم الاعتقال السياسي وجعل الكوادر والمحررين رهائن مرحلة سياسية قاتمة من تاريخ شعبنا، و الابتعاد عن لهجةالتخوين والتكفير والإقصاء والوعيد لأي طرف فلسطيني "ففلسطين بحاجة لجهد الجميع من أبنائها"، بحسب تعبيره.

وطالب القيادي في حركة الجهاد بحرية العمل الصحفي وإطلاقه من سيطرة الأمن ولهجة الحزب الواحد واعتقال ووقف محاكمة الصحفيين.

ودعا عدنان لاعتبار يوم الشهيد الفلسطيني الاثنين القادم مناسبة وطنية جامعة نخرج فيها بالكل الفلسطيني موحدين في وجه الإحتلال وأمريكا، وعقد العزم على الالتحام موحدين مع أسرانا في مواجهة تصعيد الاحتلال ب"لجنة أردان".

أخبار ذات صلة

الرئاسة: الاقتحامات و التحريض على الرئيس وغياب افق السلام ادى لمسلسل العنف

مبعوث ترامب يدين بالعربية التحريض ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ارشيفية - ايرز

رفع الطوق الأمني الاسرائيلي عن غزة والضفة

حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة

البيت الابيض: ترامب طالب عباس بوقف دفع رواتب للاسرى الفلسطينيين ووقف التحريض

انتفاضة - ارشيف

إصابات في تجدد المواجهات في القدس والضفة وغزة

الأكثر قراءة اليوم

فتح في غزة تقرر اغلاق مقراتها ووقف العمل بها نهائيا

حماس تدين الاعتداء على تلفزيون فلسطين وتوجه تحذيرا للرئيس و قيادة السلطة

معاريف العبرية : "احتمال الانجرار لحرب في غزة كبير جدًا"

اسرائيل تنقل رسالة هامة الى حركة حماس عبر مصر

بالاسماء .. حركة فتح تتهم حماس باستدعاء العشرات في غزة

جدول توزيع الكهرباء في قطاع غزة

طقس فلسطين : منخفضان جويان ورياح قطبية الأسبوع الجاري

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة تكشف تفاصيل الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين وهويات المنفذين

النخالة - ارشيف

قائد الشرطة الإيرانية يلتقي النخالة: مستعدون لتدريب جبهة المقاومة الفلسطينية

سيسي

السيسي لعباس: مصر ستواصل جهودها مع الأطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة

فتح : حماس أبلغت إسرائيل أنها ذاهبة باتجاه صفقة القرن و هي من نفذت الاعتداء على مقر التلفزيون

الأحمد : آن الأوان لاتخاذ خطوات جريئة لتقويض سلطة الانقسام بغزة