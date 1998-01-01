عدنان: يجب وقف لغة التحريض والتخوين بين غزة والضفة

رام الله /سما/

دعا القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، إلى وقف التصريحات التوتيرية ولغة التخوين والتحريض والاهتمام بتوحيد الصف الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي لا يفرق بين أحد.

وشدد عدنان في تصريح صحفي ، السبت، على ضرورة وقف التصريحات الموترة للأجواء الفلسطينية الداخلية، ووقف حملات التصعيد الإعلامي ، داعيا إلى الحفاظ على الحريات العامة وعدم التعدي عليها.

كما أكد على ضرورة تحريم الاعتقال السياسي وجعل الكوادر والمحررين رهائن مرحلة سياسية قاتمة من تاريخ شعبنا، و الابتعاد عن لهجةالتخوين والتكفير والإقصاء والوعيد لأي طرف فلسطيني "ففلسطين بحاجة لجهد الجميع من أبنائها"، بحسب تعبيره.

وطالب القيادي في حركة الجهاد بحرية العمل الصحفي وإطلاقه من سيطرة الأمن ولهجة الحزب الواحد واعتقال ووقف محاكمة الصحفيين.

ودعا عدنان لاعتبار يوم الشهيد الفلسطيني الاثنين القادم مناسبة وطنية جامعة نخرج فيها بالكل الفلسطيني موحدين في وجه الإحتلال وأمريكا، وعقد العزم على الالتحام موحدين مع أسرانا في مواجهة تصعيد الاحتلال ب"لجنة أردان".