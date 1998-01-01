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احدهم موظف في المؤسسة

داخلية غزة تكشف تفاصيل الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين وهويات المنفذين

السبت 05 يناير 2019 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تكشف تفاصيل الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين وهويات المنفذين



غزة / سما/

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، إن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادث، بالرغم من عدم تعاون إدارة تلفزيون فلسطين مع الأجهزة الأمنية، وامتناعها عن تقديم المعلومات والتفاصيل المتوفرة لديها حول الحادث.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن عدد من الأشخاص قاموا بالدخول لمقر التلفزيون في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة صباح أمس الجمعة، وتحطيم بعض محتوياته.

وأكدت على أنه من خلال التحقيق وتتبّع كاميرات المراقبة تم التعرف على هوية الأشخاص، وعددهم خمسة وهم ينتمون لحركة فتح وجميعهم من موظفي السلطة الفلسطينية الذين قطعت رواتبهم مؤخراً، وتبين أن أحدهم يعمل موظفاً في تلفزيون فلسطين قد تم قطع راتبه الشهر الماضي.

وشددت على أن الأجهزة الأمنية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الخمسة، حيث تم توقيفهم جميعاً، ومن خلال التحقيق معهم تبيّن أن الدافع الأساسي لما قاموا به هو قطع رواتبهم من قبل السلطة.

واستنكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني ما تم فور وقوع الحادث من توزيعٍ للاتهامات الباطلة هنا وهناك، وشنّ حملة إعلامية تحريضية، بالرغم من معرفة إدارة تلفزيون فلسطين بالأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل، حيث أنهم دخلوا المقر مكشوفي الوجه وعرّفوا عن أنفسهم وأحدهم من موظفي التلفزيون نفسه.

وأكدت الداخلية، على أنها لن تسمح لأحد بالعبث بحالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة في سبيل ذلك.

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