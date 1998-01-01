  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

حبس المطربة شيما بتهمة الاتجار بالبشر وممارسة الدعارة

السبت 05 يناير 2019 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
حبس المطربة شيما بتهمة الاتجار بالبشر وممارسة الدعارة



القاهرة /وكالات/

أمرت نيابة الأموال العامة في مصر، بحبس المطربة المصرية شيما، الشهيرة ببطلة كليب “عندي ظروف” لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالبشر وممارسة أعمال الدعارة وجلب وترويج المخدرات.
يأتي ذلك بعد القبض على المطربة المصرية ومعها 12 آخرين داخل مقهى شهير بمنطقة “المهندسين”.
وكشفت التحقيقات الأولية أن هذا الإجراء جاء استكمالًا لتحريات الرقابة الإدارية التي أسقطت في الـ6 من ديسمبر الماضي شبكة دولية للاتجار بالبشر تضم 20 مصريًّا وأجنبيًّا.
وأظهرت التحريات أن “المطربة شيما تعمل في المقهى تحت قيادة مالكه وشقيقه اللذين يستغلان حاجة الشباب والفتيات للمال، ويتم تشغيلهم في الأعمال المنافية للآداب وترويج المخدرات على عملائهم وزبائنهم داخل وخارج المقهى” بحسب موقع ارم الالكتروني .
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط شيما و7 فتيات أخريات وشقيق مالك المقهى و4 شباب آخرين من العاملين.
ولم يكن مالك المقهى متواجدًا أثناء عملية ضبط العاملين لديه، وعندما علم بالخبر فرّ هاربًا.
وبمواجهة المتهمين أمام النيابة بالتحريات التي تم التوصل إليها أنكروا التهم تمامًا، مشيرين إلى أنهم يعملون مضيفين ومضيفات بالمقهى، وأنهم لا يعلمون شيئًا عن نشاط مالك المقهى في المخدرات والدعارة.
وأكدت المطربة شيما أنها تعمل مطربة بالمقهى، فأمرت النيابة بحبس 13 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات ترويج المخدرات، وممارسة الأعمال المنافية للآداب، وممارسة وتسهيل الدعارة.
يذكر أن المطربة شيما أُلقي القبض عليها في نوفمبر 2017؛ لاتهامها بإثارة الغرائز الجنسية في كليب “عندي ظروف”، وقضت المحكمة بحبسها لمدة عام، إلا أنها خرجت عقب قضائها نصف المدة في يونيو الماضي.

أخبار ذات صلة

شيماء

الحكم بسجن المطربة "شيما" لمدة سنتين

شيرين

إيقاف المطربة شيرين بتهمة «الاستهزاء» بمصر

القبض على ممثلة مصرية بتهمة ممارسة الدعارة

بالصور.. القبض على ممثلة شابة بتهمة ممارسة الدعارة

غادة ابراهيم

كواليس أول ليلة لـ غادة إبراهيم فى السجن بتهمة "الدعارة"

92018118451165

القبض على فنان إماراتي بفيلا بالمغرب بتهمة "الدعارة"

الأكثر قراءة اليوم

فتح في غزة تقرر اغلاق مقراتها ووقف العمل بها نهائيا

حماس تدين الاعتداء على تلفزيون فلسطين وتوجه تحذيرا للرئيس و قيادة السلطة

معاريف العبرية : "احتمال الانجرار لحرب في غزة كبير جدًا"

اسرائيل تنقل رسالة هامة الى حركة حماس عبر مصر

جدول توزيع الكهرباء في قطاع غزة

طقس فلسطين : منخفضان جويان ورياح قطبية الأسبوع الجاري

الرئيس عباس : صفقة القرن "خلصت" ولن أنهي حياتي خائناً

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة: من قام بالاعتداء على تلفزيون فلسطين ينتمون لفتح ومقطوعة رواتبهم

سيسي

الرئيس عباس يلتقي السيسي في القاهرة

فتح : حماس أبلغت إسرائيل أنها ذاهبة باتجاه صفقة القرن و هي من نفذت الاعتداء على مقر التلفزيون

الأحمد : آن الأوان لاتخاذ خطوات جريئة لتقويض سلطة الانقسام بغزة

بالاسماء .. حركة فتح تتهم حماس باستدعاء العشرات في غزة