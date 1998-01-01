حلّ التشريعي والانتخابات: القضية الفلسطينية خارج الموسم..تحسين يقين

الحكمة هي ما نسعى إليها، بحس من المسؤولية كما ينبغي..

وهكذا خفت الأصوات وردود الفعل..

لربما تطابقت آراء الشعب الفلسطيني تجاه الانتخابات كأسلوب لتجديد المرجعيات، ورغم أنه يراها خطوة تأخرت 10 سنوات، إلا أن أبناءه وبناته يودون لو ارتبطت بالمصالحة والاتفاق على هذه الخطوة، خصوصاً أنه في ظل الواقع الإشكالي بقطاع غزة، فإنه ليس هناك ضمان لإجرائها فعلاً.

ردود الأفعال بالنسبة لطرفي النزاع (فتح وحماس) تباينت ما بين التأييد والرفض المطلقين، فيما لم تأت النخب بالجديد، ولم يُلحظ شعور المحللين والمعلقين بالمفاجأة، ويظهر ذلك من اللغة المستخدمة، باستثناء تطرف بعض الأقلام المرتبطة بطرفي النزاع.

في الوقت الذي رفض اليمين (حماس) لمقترحات الوسط (فتح) إلا أن «اليسار راح يتضامن ويتحالف تحت مسمى التجمع الوطني الديمقراطي لضمان بضع مقاعد لحفظ ماء الوجه بضمان الحصول عليها.

لقد جاء قرار الرئيس محمود عباس بالاستجابة لقرار المحكمة الدستورية العليا بإجراء الانتخابات التشريعية في مدة أقصاها 6 أشهر، بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية، والتي يحتفل الفلسطينيون فيها بمناسبة ثانية، هي انطلاقة الثورة الفلسطينية في العام 1965، التي تصادف هذا العام السنة الـ54، والتي كسرت في ذلك الحين جليد حالة تقرير المصير للشعب الفلسطيني، حيث يعدّ الرئيس أبو مازن أحد القادة التاريخيين المؤسسين لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح».

كذلك جاء في سياق التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث ما زال قانون الضمان الاجتماعي يشكل أيضاً تحدياً خاصاً للحكومة، إضافة للتحديات العامة التي نعاني منها جميعاً.

ومع دخول الفلسطينيين جدل الحديث حول الانتخابات التشريعية والذي سيقود للحديث عن الانتخابات الرئاسية، بالإضافة لجدل المصالحة من جهة، وجدل تعثر المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي، الذي يدخل هو الآخر حالة انتخابات مبكرة للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ومع تزامن الدخول فيما يسمى في فلسطين «بالمربعينية» الشتوية، تصبح القضية الفلسطينية خارج هذا الموسم، وصولاً لموسم الصيف القادم، والذي ليس هناك ما يضمن أن تكون خارجه أيضاً، في ظل تأجيل «صفقة القرن» الأميركية، والتي رغم توقعات الفلسطينيين السلبية إلا أنها تحمل حسنة تحريك القضية الفلسطينية.

هذه هي القراءة العادية والطبيعية، لكن لو فكرنا خارج لغة المطلق: (مع أو ضد) فهل يمكننا فعلاً الإتيان بجديد بعيداً عن الرأي القانوني، الذي مهما كان قانونياً إلا أنه غير مقدس، حيث إن ألف باء الديمقراطية تعني أن الشعب مصدر السلطات والوصي على نفسه فيما يرى من مصالح وطنية عليا؟

في حالتنا الفلسطينية تحت الاحتلال، فإن أي خطوة سياسية يجب أن تعني أول ما تعني: تقصير عمر الاحتلال وتقوية بقائنا هنا على أرضنا.

الاحتلال هو المشكلة الكبرى للفلسطينيين، أما مسألة الديمقراطية، فإن هذه القيمة لا يستطيع فريق أن يدعي صفتها، في سياق مجتمع عربي يعاني من تأصيل السلوك الديمقراطي. ولعل ما يتكرر هنا من نزاع سياسي معاصر يقودنا لتأمل حالة النخب الفلسطينية من القدم والتي ما انفكت تتنافس وتتنازع على القيادة، وفقاً لكتاب دكتور سميح حمودة «نُخب القدس التاريخية: الثورة وعكسها» الصادر حديثاً، والذي رأى «أن النخبة الفلسطينية والمقدسية اتسمت «بالانقسام» على المستويين الفكري والسياسي، وذلك عائد إلى الاختلاف في التنشئة الثقافية والتعليمية لأعضائها، والارتباطات الاقتصادية والسياسية بالحكومات والقوى العربية، بالإضافة «إلى افتقارها لشخصية مركزية تجمع حولها أغلبية أعضاء هذه النخبة».

فإذا كانت، قبل العام 1948، الهوية العائلية والانتماء العشائري عنصري الاختلاف، فإن الاختلاف صار يأخذ بعداً فئوياً، وإن كان في باطنه يعكس علاقات القوة، والانتفاع من الأوضاع القائمة.

من جهة أخرى، فثمة قراءة أخرى لفلسطينيين آخرين هم فلسطينيو العام 1948، الذين يتهيؤون للانتخابات المقبلة في إسرائيل؛ ففي الوقت الذي أصبحت الصورة غائمة أمام فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يخص الخلاص من الاحتلال وإنجاز المصالحة الوطنية، فإنها أكثر وضوحاً لدى أشقائهم في مناطق 1948، حيث تركز القيادات في الداخل المحتل على تغيير التوازنات؛ مع تمرير قوانين مجحفة بحق العرب والقضية، وفقاً لرئيس القائمة المشتركة في الكنيست النائب أيمن عودة، «الداعي لأن يلقي المواطنون الفلسطينيون بثقلهم لدعم القائمة استجابة للحاجة الوطنية»، ولا شك أن حديث عودة يعكس الوعي عن قدرات الفلسطينيين الذين يشكلون 18% من السكان.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيأمل بأن يكون الائتلاف نواة التحالف المقبل، حيث إن له هدفين معاً: استمرار احتلال الضفة الغربية، وتمرير قوانين عنصرية ضد فلسطينيي العام 1948.

الخلاصة: الأمور السياسية منظومة معاً، فإذا سرنا باتجاه الانتخابات الآن يصبح لقرار المحكمة الموقرة أهمية قصوى، وسيكون للاستجابة السياسية له معان سامية تتجلى في عقد الانتخابات التي هي حق للمواطنين.

لذلك لنمض فعلاً باتجاه الانتخابات في الضفة وغزة، ولنقبل التحدي، ولنقبل النتائج، ولنكسر فعلاً الطريق على أي خطوات لا يكون هدفها الفعلي خلاصنا الوطني.

إن لم نفعل ذلك، وفي ظل أي محاذير أو اشتراطات لإنجاز الانتخابات، كاستحقاق ديمقراطي أكثر منه استجابة لقرار المحكمة الدستورية العليا، فإن علينا إعادة النظر في قراراتنا، خصوصاً أن وجود جسم تمثيلي لشعبنا هنا بشكل خاص يعني الكثير فلسطينياً وعربياً ودولياً؛ فالمجلس التشريعي، والذي هو أصلاً في جوهرة يشكل برلماناً وطنياً، يكسر الكثير من الخطط الإسرائيلية، وهو بوجوده ضمن المجلس الوطني يزيده قوة، كونه يحوي التعددية السياسية أيضاً (نواب حركة حماس).

غير ذلك، من تفكير عميق حول قيادة شعبنا، فإن شعبنا وأطره، خصوصاً منظمة التحرير، قادرة حتى اللحظة على الاختيار، دون الحاجة لا لإبقاء المجلس أو حله.

هدفنا إنهاء الاحتلال، وتمتين بقائنا الجميل، ولن يكون هناك خلاف فعلي على ذلك، وسيظل خلاصنا هنا خلاصاً جمعياً لا فردياً.

ما بين أمل الفلسطينيين بتجديد المرجعيات السياسية، وبين خشية المزيد من التشظي، فإننا أمام المزيد من الانتظار الطويل عشية الدخول في «شتوية» باردة. والخشية هو تكرار جعل قضيتنا خارج المواسم.



Ytahseen2001@yahoo.com

