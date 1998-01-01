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(3000) جريح من مسيرات العودة بغزة تلقوا العلاج في مستشفى الخدمة العامة

السبت 05 يناير 2019 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
(3000) جريح من مسيرات العودة بغزة تلقوا العلاج في مستشفى الخدمة العامة



غزة / سما /

أفادت مستشفيات الخدمة العامة بغزة أنها قامت بتقديم الخدمة الطبية لنحو 3000 مصاب من جرحى مسيرات العودة خلال العام السابق ،مؤكدة انها باشرت العمل فوراً مع بدء المسيرات وذلكبتقديم الخدمات الطبية الميدانية  ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات الحكومية ،وأيضا إلى قسم الاستقبال والطوارئ في المستشفى ، إضافة إلى تقديم الخدمة الطبية في الميدان .

هذا وأفادت إدارة المستشفى أن عدد الجرحى الذين تم نقلهم بسيارة الإسعاف 1546 مصاب ،وعدد العمليات الجراحية التي أجريت للمصابين نحو 131 عملية ،وتم إجراء الغيارات الطبية لعدد 312 مصاب ، إضافة إلى انه تم تقديم خدمات الكشف والمتابعة لحوال 500 مصاب أجري لهم كل ما يلزم من صور أشعة وتحاليل مخبرية ، كما تم صرف الدواء لحوالي 372 مصاب.

وأكد أ. عوني العكلوك- مدير عام مستشفيات الخدمة العامة ، أن إدارة المستشفى وبدافع المسؤولية التي تقع على عاتقها كأحدي المؤسسات الصحية الكبرى والفاعلة في قطاع غزة ، كان لابد لها أن تقوم بدورها الإنساني تجاه أبناء شعبها وتقديم كل ما يلزم من خدمة طبية لجميع الجرحى والمصابين في مسيرات العودة .

كما وأكد العكلوك أن مستشفيات الخدمة العامة مستمرة في تقديم خدماتها وجميع الابواب مفتوحة لاستقبال الجرحى والمصابين،  وستسعى الإدارة دوما في التخفيف عن كاهل وزارة الصحة في ظل تزايد أعداد الجرحى وزيادة الأعباء الملقاة على عاتقها .

#مستشفى الخدمة العامة

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