  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح : ما يجري الآن بغزة قطع لشعرة معاوية

السبت 05 يناير 2019 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح : ما يجري الآن بغزة قطع لشعرة معاوية



غزة / سما /

طالبت حركة فتح الهيئة القيادية العليا، قيادة حماس "التوقف فورا عن اجراءاتها من ملاحقات واعتقالات واستدعاءات لأبناء فتح في عملية متصاعدة ومتدحرجة".


ورأت حركة فتح هذه الممارسات "محاولات لإغلاق كافة أبواب المصالحة، وقطع شعرة معاوية وإنهاء جميع القواسم المشتركة التي تم التوصل إليها سابقا لإنهاء الانقسام وتفويت الفرصة على المتربصين بالمشروع الوطني، والدخول من بوابته (الانقسام) لتمرير صفقة القرن".


وقال جمال عبيد مفوض الاتحادات والنقابات بالهيئة القيادية لفتح: "إنه من الخطأ الفادح أن يظن البعض أنه من الممكن شطب او إقصاء حركة مثل فتح تعيش في قلوب الناس وعقولهم قبل مقراتها ومكاتبها، ومن العبث أيضا السعي لخلق جيوب منشقة تعمل في اطار نظرية الاستخدام".


ولفت عبيد، "أن فتح عندما اختارت المصالحة كهدف استراتيجي، كانت تعلم جيدا عواقب البدائل الكارثية التي ستعود على القضية والشعب، لذلك فهي لا تزال متمسكة بهذا الخيار، إيمانا منها بأنه سلاحنا الاقوى في وجه المؤامرات".


وشدد على "ضرورة استجابة حماس لنداء العقل والمنطق والضمير، والكف عن كافة الممارسات التي تباعدنا عن الهدف الاستراتيجي وهو انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الداخلية كخطوة مهمة على طريق الوحدة الوطنية".


وثمن عبيد دور وجهد الاشقاء المصريين رئيسا وحكومة وشعبا والفصائل والجهود التي تبذلها من اجل عدم انزلاق الامور الى حافة الهاوية، وضمان عدم تقييد الحريات ووقف وتجريم الاعتقال السياسي والافراج عن كافة المعتقلين.


وعاهد عبيد أبناء الشعب الفلسطيني بأن تظل فتح ترفع راية الوحدة الوطنية كهدف استراتيجي وليس تكتيكي، وستظل محافظة على حقوق شعبنا بحماية مشروعه الوطني حتى تحقيق كافة أهدافه.

أخبار ذات صلة

الصالحي

الصالحي: اتفاق اوسلو يعطينا حقوقا أكثر من اتفاق التهدئة بغزة الآن

غازي حمد

غازي حمد: المسألة الآن هي مسألة ثقة وتيقن

حماس

حماس : فتح لم تقدم أي إجابات أو حلول لأزمات غزة حتى الآن

ميلادينوف- ارشيف

فيديو.. ملادينوف: الوضع في غزة يمكن أن ينفجر في أي لحظة الآن

مأمون ابو شهلا

ابو شهلا: خطة طويلة لتخليص غزة من وضعها غير الطبيعي الذي تعيشه الآن

فلسطين - ارشيف

مسؤول أممي : الأوضاع في فلسطين المحتلة هي الأشد قتامة حتى الآن

الأكثر قراءة اليوم

فتح في غزة تقرر اغلاق مقراتها ووقف العمل بها نهائيا

حماس تدين الاعتداء على تلفزيون فلسطين وتوجه تحذيرا للرئيس و قيادة السلطة

معاريف العبرية : "احتمال الانجرار لحرب في غزة كبير جدًا"

اسرائيل تنقل رسالة هامة الى حركة حماس عبر مصر

جدول توزيع الكهرباء في قطاع غزة

الحية : لا نقبل الاعتداء على تلفزيون فلسطين ويجب البحث عن دوافع المنفذين

ترامب يرد على نائبة في الكونغرس من اصل فلسطيني طالبت بعزله وهذا ما قاله ..

الأخبار الرئيسية

فتح : حماس أبلغت إسرائيل أنها ذاهبة باتجاه صفقة القرن و هي من نفذت الاعتداء على مقر التلفزيون

الأحمد : آن الأوان لاتخاذ خطوات جريئة لتقويض سلطة الانقسام بغزة

بالاسماء .. حركة فتح تتهم حماس باستدعاء العشرات في غزة

دحلان

مصادر من "حماس" : علاقاتنا مع دحلان مستمرة لكن لن يكون بديلًا لـ "فتح" بغزة

الرئيس عباس : صفقة القرن "خلصت" ولن أنهي حياتي خائناً