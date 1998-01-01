فتح : حماس أبلغت إسرائيل أنها ذاهبة باتجاه صفقة القرن و هي من نفذت الاعتداء على مقر التلفزيون

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، ان حركة حماس هي من نفذت الاعتداء على مكتب هيئة الاذاعة والتلفزيون في قطاع غزة، لإنهاء اي مظهر من مظاهر السيادة في القطاع، في مسعى منها لإقامة دويلة في غزة، ضمن صفقة القرن.

واعتبر محيسن في حديث لصوت فلسطين، ان حماس باعتدائها ارادت توجيه عدة رسائل اولها لاجتماع الرئيس محمود عباس بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، الذي يبحث موضوع المصالحة لتؤكد انه لا يوجد مصالحة، وان هذا الملف يجب ان يغلق، وهي قد ابلغت الاسرائيليين عبر عدة اطراف انها ذاهبة باتجاه صفقة القرن.

وبين محيسن ان حماس تريد من عدوانها على مقر الهيئة اسكات هذا الصوت الذي يعبر عن ضمير شعبنا في القطاع، وهي تعمل على اسكات اي صوت ينتقدها من خلال الاستدعاءات المستمرة للمواطنين.

وطالب محيسن فصائل العمل الوطني بموقف واضح في العلاقة مع حماس التي تكن جزء من المشروع الوطني وانما من اجندة خارجية للإخوان المسلمين وبعض التحالفات الاقليمية هنا وهناك.