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واشنطن: لن نترك منطقة الشرق الأوسط

السبت 05 يناير 2019 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: لن نترك منطقة الشرق الأوسط



واشنطن / وكالات /

نقلت قناة "كان" العبرية عن مصدر رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، قوله إن الولايات المتحدة لن تترك منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المصدر أن وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، الذي سيقوم بجولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، سيوضح هذا الأمر لشركاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وأكد المصدر أنه لا يوجد جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من سوريا، لافتاً إلى أن واشنطن ترى وجوب الاستمرار في ممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، من أجل إخراج جميع القوات الإيرانية من سوريا، ومنع تموضع "المنظمات الإرهابية" فيها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أن بومبيو سيقوم بجولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، تشمل دول الخليج، وهي السعودية وقطر والإمارات والبحرين وعُمان والكويت، إضافة إلى مصر والأردن.

وأوضحت الوزارة، أن بومبيو سيزور السعودية أيضاً، ضمن الجولة التي ستتم بين 8 و15 من الشهر الجاري، للوقوف على مستجدات التحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحدت بين "إسرائيل" ودول عربية، "لخلق تحالف يحافظ على أمن الولايات المتحدة أمام المخاطر في الشرق الأوسط، ومنها التهديد الإيراني".

وبحسب قناة "كان" العبرية، قال بومبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "إننا خلقنا الظروف الكفيلة بأن تعمل هذه الدول معاً في جبهات شتى".

وبشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا، أوضح بومبيو أن بلاده ما زالت قادرة على مواجهة تنظيم الدولة "داعش" بشكل فعال مع شركائها، دون بقاء جنودها في الأراضي السورية.

ووفقاً للقناة العبرية، أشار بومبيو إلى أن "إيران هي الدولة التي تقوم بتمويل معظم النشاطات الإرهابية في العالم، وأن الإدارة الأمريكية غيرت سياستها السابقة تجاه طهران، وأن الدول المناهضة لإيران تحافظ على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قوله.

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