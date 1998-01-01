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الاتحاد الإنجليزي يحذر جوارديولا بسبب سلوكه أمام ليفربول

السبت 05 يناير 2019 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الإنجليزي يحذر جوارديولا بسبب سلوكه أمام ليفربول



وكالات / سما /

تلقى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تحذيراً من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب السلوك المثير للجدل الذي قام به خلال مباراة ليفربول يوم الخميس الماضي والتي انتهت بفوز السيتيزنز بهدفين مقابل هدف.

وانفعل بيب جوارديولا على إحدى القرارات التحكيمية خلال المباراة، وصرخ بالحكم الرابع مارتن أتكينسون، كما قام بإلقاء وشاحه على الأرض كنوع من التعبير عن غضبه واعتراضه.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن تصرف جوارديولا لم يمر مرور الكرام، بل وجه الاتحاد الإنجليزي تحذيراً رسمياً له بسبب هذا السلوك المندفع والمتهور.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هذا أول تحذير يتلقاه المدرب الإسباني خلال الموسم الحالي، وفي حال وجهت له 4 تحذيرات، فإنه سوف يتلقى عقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة أو أكثر، وذلك بحسب لوائح وقوانين لجنة العقوبات التابعة للاتحاد الإنجليزي.

ونجح جوارديولا في مبتغاه بقيادة فريقه للفوز على ليفربول المتصدر وتقليص الفارق إلى 4 نقاط فقط، حيث كانت هذه المباراة مفصلية لمانشستر سيتي لأنه لو خسرها سيبتعد عنالريدز بـ10 نقاط كاملة.

#الاتحاد الإنجليزي #ليفربول #بيب جوارديولا

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