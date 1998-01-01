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قتلى في إطلاق نار في كاليفورنيا

السبت 05 يناير 2019 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتلى في إطلاق نار في كاليفورنيا



واشنطن / وكالات /

قالت الشرطة الأميركية، صباح اليوم السبت، إن عددا من القتلى سقطوا في إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا.

وجاء أن إطلاق النار وقع في صالة للبولينغ في مدينة توررانسي، في ولاية كاليفورنيا، اليوم، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى.

وقالت إدارة شرطة توررانسي في تدوينة على تويتر إن "هناك تقارير عن إطلاق نار وسقوط العديد من الضحايا" في صالة "غيبال هاوس بول".

وطلبت الشرطة من المواطنين البقاء بعيدا عن المنطقة القريبة من صالة البولينغ.

توصف صالة "غيبال هاوس" على موقعها الإلكتروني على أنها مكان لممارسة ألعاب البولينغ والليزر تاغ وألعاب الفيديو.

يشار إلى أن توررانسي هي مدينة ساحلية في كاليفورنيا تقع على بعد 32 كيلومترا من لوس أنجلوس.

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