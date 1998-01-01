أجمل العطور الخشبية.. بروائح ذكورية طاغية

وكالات / سما /

عالم العطور فيه الكثير من كل شيء، وكل عطر يملك ما يميزه عن غيره. كل رائحة تجسد جانباً من شخصية الرجل، بالتالي تناسب فئة معينة. عادة وعند الاطلاع على مكونات العطور ستجدون في الغالبية الساحقة من العطور الخاصة بالرجال الأخشاب، وذلك لأنها تمنح العطر عمقاً ودفئاً وذكورية. ولكن ما يهمنا من هذه العطور هي تلك التي يكون الخشب فيها النجم؛ حيث تكون رائحته أقوى من كل المكونات الأخرى.

رائحة العطور الخشبية ساحرة؛ فهي تشبه رائحة الطبيعة، ورائحة العمل الجاد والمنهك، ورائحة المغامرة.. أي باختصار هي تشبه رائحة الرجل.

هناك الكثير من العطور الخشبية، ولكننا سنختار منها أجملها والتي فيها القوة والغنى والعمق والكثير من الذكورية والرجولة.

وندر وود من كوم دي غارسون ـComme Des Garçons Wonderwood

العطر هذا تم إنتاجه في العام ٢٠١٠، وهو من العطور الخشبية المميزة بالفعل. فيه الكثير من السحر الذي ينفجر ذكورية. الروائح الخشبية الخلابة فيها هي من العود، خشب الأرز، خشب الصندل والسرو وخشب الغاياك. ثم تأتي نوتات البرغموت والفلفل وجوزة الطيب والكراوية مغرية ولافتة لتكون اللمسة النهائية قليلاً من نوتات الافندر. في هذا العطر الكثير من التعقيدات وروائح الذكورية طاغية بشكل كبير.

أنكر نوار من لاليك ـ Lalique Encre Noire Pour Homme

ظهر العطر الخشبي هذا للمرة الأولى عام ٢٠٠٦ وهو يتميز برائحة فيها الغموض والذكورية. خشب السرو هو المهيمن مع الفيتيفر وأخشاب الكشمير والمسك. ثم تأتي نوتات الفلفل والحمضيات لتضيف إليه تلك اللذعة التي تجعله أكثر حيوية. العطر هذا مثالي للخريف والشتاء، وليس للصيف والربيع وذلك لأنه عطر قوي.

هي وود روكي ماونتن وود من دسكوارد ٢ - DSquared2 He Wood Rocky Mountain Wood

العطر هذا صدر عام ٢٠٠٩ وهو واحد من أنقى العطور الخشبية. فيه الكثير من العمق ومع ذلك فهو يصلح لكل الفصول، وإن كان يفضل استخدامه خلال النهار وليس الليل. مكونات العطر تتنوع بين الزنابق وأزهار البنفسج مع القليل من البخور، ثم يبرز المسك والعنبر اللذين يضيفان إليه طابعاً خاصاً أما نوتات أخشاب الأرز ونجيل الهند مع الفلفل فترفع من «منسوب» الذكورية فيه إلى أقصى الحدود.

كريد رويال عود - Creed Royal Oud

بطبيعة الحال لا تكتمل أي لائحة عطور بغض النظر عن مكوناتها من دون الحديث عن عطور كريد. العطر هذا ورغم أنه يستخدم مكوناً تم استخدامه وتجربته بآلاف الطرق، ألا وهو العود، ولكنه تمكن من التميز والاختلاف عن غيره من العطور التي تعتمد على العود ضمن مكوناتها. العطر هذا يبدأ بمقدمة متفجرة بنوتات تتألف من الفلفل الوردي والليمون والبرغموت، ثم وبشكل مفاجئ تختلف الرائحة مع قلب العطر الذي يحتوي أخشاب الأرز، أصماغ الجلابانوم وحشيشة الملاك، وكما يقولون ختامه مسك، فإن مكونات القاعدة تبرز بذكورية تامة وكاملة من خلال العود، خشب الصندل والمسك.

توم فورد عود وود ـ Tom Ford Oud Wood

كما هو الحال مع كريد تود فورد يجب أن يكون ضيفاً دائماً على لوائح كل العطور؛ لأن كل ما يلمسه هذا الرجل يتحول إلى ما هو رائع ومثير للاهتمام.

عطر توم فورد وود تم إطلاقه عام ٢٠٠٧ وهو جزء من مجموعة برايفت بلند. ما يميز هذا العطر عن غيره من العطور التي تعتمد على العود هو أنه هادئ وغير صاخب، وفيه الكثير من الذكورية والحميمية في الوقت عينه. يحتوي العطر على خشب الورد والهيل والفلفل الصيني. أما قلب العطر فهو من خشب العود وخشب الصندل ونجيل الهند وفول التونكا، بالإضافة إلى الفانيلا والعنبر.

سبلندد وود من إيف سان لوران - Yves Saint Laurent Splendid Wood

ظهر للمرة الأولى عام ٢٠١٤ وهو عطر خشبي تابلي للجنسين. هو من العطور التي تقدم رائحة الأخشاب العميقة والذكورية مع النوتات الحادة والمنعشة للهيل والبخور، والنتيجة هي اسم على مسمى.. عطر خلاب بكل ما للكلمة من معنى.

يبدأ العطر بانتعاش نوتات الهيل مع رائحة البخور، ثم تبرز الرائحة الداكنة الذكورية للعود وأخشاب الأرز وخلال زيت السيبريول المستخلص من نبات السعد، والذي رائحته تجمع بين الروائح الخشبية والتابلية.

لاغرفيلد من كارل لاغرفيلد -Lagerfeld by Karl Lagerfeld

العطر الخشبي هذا ابتكره كارل لاغرفيلد شخصياً وفيه الكثير من نوتات الأخشاب الشرقية. النوتات الأولى للعطر حلوة، وهي قائمة على الليمون، نبتة الإستراجون، جوزة الطيب والبرغموت والألدهيدات. ثم يصبح العطر أكثر دفئاً مع روائح خشب الأرز والياسمين وخشب الباتشولي والصندل والتبغ. العطر هذا يجمع كل الخصال الذكورية، فيلطف «القاسية»، ويعزز تلك التي تجعل الرجل لا يقاوم.

دولتشي أند غابانا إنتنسو ـ Dolce & Gabbana Pour Homme Intenso

العطر الخشبي هذا فيه العاطفة والرجولية والغريزة والقوة. عطر للرجل الأنيق الذكوري الذي ينبض بالحياة. بداية العطر تبدأ بنوتات من أزهار الريحان والمسك والنوتات المائية، ثم تبرز العاطفة الذكورية مع الخزامى والنخالة والتين والمريمية والسرو. أما النوتات الأخيرة فهي خشب الصندل، المسك ولابداندوم. التركيبة هذه للعطر مثيرة جداً للاهتمام بمقدمة العطر تلامس الحواس بخفة ثم ما تنفك تبرز النوتات الأخرى مظهرة الحدة والقوة.