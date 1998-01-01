مقتل طالبتين تركيتين بـ"جريمة حب" بشعة

وكالات / سما /

ذكرت تقارير إعلامية أنه تم العثور على طالبتين تركيتين مقتولتين بطريقة بشعة في منزلهما بمدينة خاركيف الأوكرانية، فيما تواصل الشرطة التحقيق للعثور على الجاني.

وقالت صحيفة "حرييت دايلي نيوز" التركية إن الطالبتين بوكت يلديز وزينب هوسونبييي، البالغتين من العمر 20 و22 عاما على التوالي، عثر عليهما مقتولتين يوم الجمعة، بعدما تم إبلاغ الشرطة بواسطة صديقة لهما فشلت في العثور عليهما.

وكشفت الصديقة للشرطة أن آخر مرة تواصلت معهما كانت ليلة رأس السنة الميلادية، قبل أن ينقطع الاتصال بهما.

وتوصلت نتائج الفحص الأولي إلى أن الطالبتين تعرضتا للطعن مرات عدة في أنحاء متفرقة من الجسم، قبل أن يتم تقطيع حنجرتيهما.

وأوضحت الشرطة الأوكرانية أن باب الشقة لا تظهر عليه علامات عنف، مما يؤدي إلى احتمال كون القاتل من معارفهما.

وترجح التحقيقات أن يكون حبيب إحداهما هو مرتكب "الحادثة البشعة"، مشيرة إلى أنه هو الآخر تركي الجنسية.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصدر أمني أن "إحدى الضحيتين كانت اشتكت لعائلتها من تصرفات حبيبها الغريبة، حيث كان يطاردها في كل مكان ويعاملها بقسوة في الفترة الأخيرة".

وكانت الضحيتان تدرسان الطب في جامعة خاركيف، التي تعد واحدة من أفضل الجامعات الطبية في أوكرانيا للطلاب الدوليين.