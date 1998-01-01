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لسبب غريب أخرجا جثة والدهما من قبره ودفناه بالمنزل!

السبت 05 يناير 2019 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لسبب غريب أخرجا جثة والدهما من قبره ودفناه بالمنزل!



وكالات / سما /

قضت محكمة مركز ومدينة الفشن ببني سويف جنوب مصر بالسجن ثلاث سنوات لشقيقين استخرجا جثة والدهما من مقبرته بالقرية ودفناه بالمنزل تلبية لرؤيا.

تعود الواقعة إلى قبل شهر حيث فوجئ أهالي قرية أقفهص التابعة لمدينة الفشن جنوب مصر بالشقيقين ربيع محمد علي 57 سنة، وبطل محمد علي 47 سنة، عاملين زراعيين، يقومان باستخراج جثمان والدهما الشهير باسم الشيخ فايز من المقابر، ودفنه بمنزل العائلة، بدعوى رؤيتهما له بالمنام ووصيته لهما بذلك.

وفي التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن، أكد الشقيقان أن والدهما طلب منهما في رؤيا لهما بنقله من مدفنه ودفنه بمنزله، مضيفين أنهما استجابا لذلك، وسارعا فور استيقاظهما من النوم للمقابر لاستخراج الجثة ونقلها للمنزل بمشاركة نحو 20 شخصا من الأهالي.

من جانبها، صرحت نيابة الفشن باستخراج الجثة من المنزل وإعادة دفنها بمقابر القرية، وحبس الشقيقين وإحالتهما لمحاكمة عاجلة حيث عاقبتهما المحكمة اليوم الاثنين بالسجن 3 سنوات.

#القبر #الجثة #المنزل

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