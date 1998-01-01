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بيع سمكة تونة ضخمة بـ3.1 مليون دولار في اليابان!

السبت 05 يناير 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيع سمكة تونة ضخمة بـ3.1 مليون دولار في اليابان!



وكالات / سما /

بيعت سمكة تونة، بمبلغ قياسي بلغ 333.6 مليون ين ياباني "3.1 مليون دولار أميركي"، في أول مزاد يجرى هذا العام، في سوق السمك الجديد بطوكيو.

وتم صيد السمكة البالغ وزنها 278 كيلوجراماً، أي أن قيمة الكيلوجرام الواحد تبلغ 1.2 مليون ين، في أوما على الطرف الشمالي من جزيرة هونشو أكبر جزر اليابان، وهي واحدة من أفضل مناطق صيد أسماك التونة في اليابان.

واشترى السمكة، وهي من نوع التونة ذات الزعانف الزرقاء "كيوشي كيمورا"، رئيس شركة كيمورا التي تدير سلسلة مطاعم "سوشي زانماي".

وأقيم المزاد في سوق تويوسو، الذي افتتح في منطقة الواجهة البحرية بطوكيو، في أكتوبر الماضي، بعد إغلاق سوق تسوكيجي للأسماك، على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل العاملين، واستمرار المخاوف بشأن التلوث في الموقع الجديد.

وتأجل نقل السوق، إلى ما يقرب من عامين، حيث تعين على طوكيو التعامل مع تلوث التربة والهواء، علاوة على مسائل أخرى في تويوسو، التي كانت مقراً لمحطة لإنتاج الغاز.

#سمكة #اليابان

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