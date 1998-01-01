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كيم كارديشيان تفاجئ الجميع بمولودها الرابع

السبت 05 يناير 2019 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيم كارديشيان تفاجئ الجميع بمولودها الرابع



وكالات / سما /

أفادت تقارير إعلامية عدة، الأربعاء، أن كيم كارداشيان وزوجها المغني كاني ويست ينتظران مولودهما الرابع، مرة أخرى باستخدام أم بديلة.

ونسبت مجلتا المشاهير يو.إس ويكلي وبيبول إلى مصادر مقربة من الزوجين القول إن الأم البديلة حامل وتنتظر وضع المولود في مايو، فيما لم يرد ممثلون عن نجمة تلفزيون الواقع وزوجها مغني الراب على طلبات للتعقيب.

وولدت شيكاغو ثالث طفلة للزوجين عن طريق أم بديلة في يناير 2018، ورزق الزوجان بطفلين آخرين هما نورث (5 أعوام) وسينت (3 أعوام).

ولجأ الزوجان إلى الحمل عن طريق أم بديلة بعد أن حذر الأطباء كارداشيان من مشاكل صحية خطيرة بعد أول طفلين.

وبدأ ويست، الذي قال بعد اجتماع مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سينأى بنفسه عن السياسة، العام الجديد بسلسلة من التغريدات التي تؤكد دعمه للرئيس الجمهوري.

وكتب ويست على "تويتر" يوم الأول من يناير "ترامب إلى النهاية"، وأكد أنه يعتزم الغناء مرتديا قبعة عليها شعار "اجعلوا أميركا عظيمة مجددا".

#كيم كارديشيان

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