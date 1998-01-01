حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ فاروق الفيشاوي!

وكالات / سما /

نفى الفنان كمال أبو رية، صحة الأخبار الرائجة حول تدهور الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي وعدم قدرته على الحركة بسبب كثرة الأدوية التي تناولها في الفترة الأخيرة.

وأكد أبو رية، أن الفيشاوي في صحة جيدة ويواظب على تناول العلاج في مواعيده وكل ما تردد بشأن تدهور حالته الصحية مؤخراً ما هي إلا شائعات، وذلك في تصريحات لـ''سيدتي نت''.

والجدير بالذكر، أن فاروق الفيشاوي كان قد دخل المستشفى من أجل الأطمئنان على حالته الصحية وإجراء بعض الفحوصات، حيث يعاني من سرطان العظام، حيث أعلن عن مرضه في حفل مهرجان القاهرة السينمائي، حيث أعلن في تصريحات تلفزية، أنه يتلقى علاجاً جديداً سيكون هو أول من يخضع له في مصر، مشيراً إلى أنه لن يخضع للعلاج الكيماوي.