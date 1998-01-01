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فيديو... شيرين تثير الجدل مجددا واتهامات بإهانتها مصر

السبت 05 يناير 2019 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو... شيرين تثير الجدل مجددا واتهامات بإهانتها مصر



وكالات / سما /

هجوم عنيف تعرضت له المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، بسبب ما قالته في حفلها الغنائي الخاص برأس السنة، والذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة.

وانتقد الإعلامي المصري، تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار"، على فضائية "النهار" المصرية، رد شيرين على أحد الحاضرين للحفل، عندما قال لها: "الله يا شيرين"، لترد عليه: "والله أنا خسارة في مصر"، وهو ما اعتبره أمين وإعلاميين مهينا في حق البلد.

كما أشار إلى أنه خلال الحفل، تم كسر منضدة، لتعليق شيرين: "طبيعي ما انتوا في مصر يعني"، موضحا أن المطربة دائما ما تسيء إلى مصر في معظم حفلاتها، مثلما حدث في تونس، وفي حفلها بإمارة الشارقة، عندما سخرت من مياه نهر النيل.

وطالب تامر أمين شيرين عبد الوهاب في برنامجه، بضبط لسانها، وأن تكتفي بالغناء فقط، كما طالب نقابة الموسيقيين باتخاذ موقف معها، ومنعها من الغناء على المسرح.

يذكر أنه سبق وأن أثارت شيرين عبد الوهاب جدلا في يناير/كانون الثاني 2017، عندما أدلت في حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش، بتصريحات مسيئة للمطرب المصري عمرو دياب.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب، سخرت في حفلها لليلة رأس السنة، من فستان الممثلة رانيا يوسف خلال إحيائها حفل رأس السنة.

كما علقت شيرين على قصة شعرها الجديدة التي ظهرت به خلال الحفل، قائلة "الكوافير قاللى عايز 3 آلاف دولار عشان يعملى شعري، ورفضت، فأنا وحسام بنروح عند نفس الحلاق، نحط جيل وبننزل نغني، الدنيا حلوة كده".

#شيرين #مصر

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