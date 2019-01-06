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الجعبري: الفدائي اجرى تدريبه الثاني والاستعدادات على محمل الجد

السبت 05 يناير 2019 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجعبري: الفدائي اجرى تدريبه الثاني والاستعدادات على محمل الجد



رام الله / سما /

اجرى منتخبنا الوطني الفلسطيني لكرة القدم، الخميس تمرينه الثاني، على ملعب جامعة الشارقة المخصص لتدريب منتخبنا الوطني الفدائي، استعداداً للقاء الأول المنتظر مع المنتخب السوري يوم الاحد المقبل 6-1-2019 حيث افتتح جزء من التدريب امام وسائل الاعلام والصحفيين .

وتركزت تدريبات الفدائي على الجانب الفني التكتيكي، حيث يكثف الاستعداد والجهود المبذولة فيما تسود الروح المعونية العالية والجدية والالتزام، لتحقيق الهدف المنشود.

وادى اللاعبون مجهودا كبيرا خلال التمرين الامر الذي يظهر حماسهم للقاء الأول مع المنتخب السوري في خطوة لتحقيق نتائج إيجابية من شأنها ان تسهل مسيرة المنتخب في البطولة.

وتخلل التدريب زيارة السفير الفلسطيني لدى دولة الامارات عصام صوالحة، وحسن شعث عضو مكتب تنفيذي في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، و محمد اسعد حيث رحب رئيس بعثة منتخبنا الوطني صلاح الجعبري بهذه الزيارة معبراً عن أهميتها في خطوة للاطمئنان على البعثة وتدريبات الفدائي، وما كان له الأثر في متابعة بعثة منتخبنا اولا بأول منذ لحظة الوصول شاكراً إياهم على الاهتمام والجهود المبذولة لتوفير الجو المناسب للبعثة

وتحدث السفير الفلسطيني لدى الامارات عصام مصالحة عن الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس محمود عباس ومتابعته الشخصية والاولية للمنتخب واللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والاهتمام العالي بنشاط المنتخب الامر الذي ظهر منذ لحظة الوصول في المطار والعرس الوطني الذي أقيم له الى حفل الاستقبال والتكريم.

وأضاف ان متابعة الفريق مهمة جداً من ناحية معنوية وحضورنا اليوم للدعم والمساندة للفدائي في مهمته المكلف بها في بطولة آسيا.

#بطولة اسيا

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