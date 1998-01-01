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"آبل" تخفض تقديراتها لمبيعاتها بسبب تباطؤ النمو في الصين

السبت 05 يناير 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"آبل" تخفض تقديراتها لمبيعاتها بسبب تباطؤ النمو في الصين



وكالات / سما /

أعلنت مجموعة "آبل" للصناعات التكنولوجية خفض تقديراتها لنتائج الربع الأول من السنة المالية الجديدة خصوصا بسبب تباطؤ النمو في الصين.

وفي رسالة وجهها إلى المستثمرين، تحدث رئيس مجلس إدارة المجموعة تيم كوك عن ارتفاع سعر الدولار وتباطؤ "أقوى مما كان متوقعا" للاقتصاد الصيني، لتبرير هذا الخفض النادر في التقديرات.

وقال كوك "نعتقد أن البيئة الاقتصادية في الصين واجهت مزيدا من الأضرار بتصاعد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة".

وفي المبادلات الالكترونية بعد انتهاء الجلسة، تراجع سعر سهم "آبل" الذي أغلق الأربعاء على 157,92 دولارا بارتفاع طفيف جدا (0,11 ٪) لكن بانخفاض نسبته 32 بالمئة عن أعلى مستوى تاريخي سجله في تشرين الأول.

وحوالى الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش، كان قد تراجع بنسبة 7,6 ٪.

وكتب تيم كوك "نتوقع ضعفا اقتصاديا في عدد من الأسواق الناشئة لكن هذا الأمر كان له تأثير أكبر مما كنا نقدر". وأضاف أن الجزء الأساسي من خفض التقديرات يتعلق بهواتف "آيفون" وأجهزة الكمبيوتر "ماك" والأجهزة اللوحية "آيباد" في ما تسميه المجموعة "الصين الكبرى"، أي الصين وتايوان.

وبذلك سيتراجع رقم أعمال "آبل" في الفصل الأول من العام (من أيلول إلى كانون الأول) إلى 84 مليار دولار بدلا من 91 مليارا كان يتوقعها المحللون.

#آبل #مبيعات #الصين

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