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بالاسماء .. حركة فتح تتهم حماس باستدعاء العشرات في غزة

السبت 05 يناير 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء .. حركة فتح تتهم حماس باستدعاء العشرات في غزة



رام الله / سما /

 اتهمت حركة فتح الامن الداخلي في قطاع غزة، باستدعاء ٧٦ من الحركة في القطاع.


وتواصل الأجهزة الامنية في قطاع غزة حملة الاستدعاءات لكوادر من حركة فتح، عشية نية الحركة إحياء ذكرى انطلاقتها وسط أجواء متوترة في القطاع.
واوردت حركة فتح قائمة بأسماء مجموعة من كوادرها الذين تم استدعاؤهم وهم:


منذر الحايك مفوض الإعلام غرب غزة، ومنير غبن عضو إقليم غرب غزة، وعلام عبيد، وعلي طعيمة، وابو عرفات عاشور، ومحمد الترامسي، وحازم الخواجا، ولؤي الغول، وحسام عائد عبيد، ومحمد مشهور الوحيدي، وسيم عبيد، وهاني سليمان بكر، وصالح حسونة، وونس أبو دحيل، وياسر الجلاوي، وياسر البلي، ومحمد باجس التري، وصالح قداس، وعليان عليان، وخليل سيد صالح، ةعطية حمودة، وعائد أبو قمر، ةخالد حمودة، وبلال حويحي، واسكندر حويحي، وحسام نعيم، جواد المدهون، ةامين سلمان، ةعلاء القطناني، وسهيل الوحيدي، ومحمد حسن الكحلوت، ورامز حمادة (زامل)، وصفوت العبد شعبان، ورامي شبات، وناهد عبد الجواد، ومحمد أبو دلاخ، وجمال الحو، وعبد الكريم طنبورة، ومدحت الهسي، ومحمد العجرمي ومحمود الحو، وحمادة العطل، وحمزة حلاوة، وايمن محمد حلاوة، وعزيز العنزي، ومحمد كامل أبو شباب، وجهاد النجار، وحسام أبو وردة، وبسام التوم، واسماعيل جمعة، ومحمد العجوري، وعاصف عبيد، وحسام نعيم، محمد شدة أبو زريق، ورائد فوزي قاسم، واحمد منصور أبو عودة، ومعين مصباح الكفارنة، وصفوت جنيد، واسماعيل ثابت، وياسر مسعود، وتوفيق أبو جراد، ورامز حمادة، ورافت البلبيسي.

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