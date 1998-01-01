حماية الأعين.. أحدث مزايا "فيسبوك ماسنجر"

وكالات / سما /

بدأ تطبيق "فيسبوك ماسنجر" للتراسل، في إتاحة ميزة من شأنها حماية أعين مستخدميه من أشعة الهواتف الذكية الضارة، لا سيما لمن يقضون أوقاتا طويلة في الدردشة على الإنترنت.

خاصية "الوضع المظلم" الجديدة التي أطلقت في بعض البلدان، تأتي ضمن محاولات عملاق التواصل الاجتماعي الاستعانة بالتقنيات التي تحد من إشعاع الضوء المجهد للعين، بهدف استقطاب مزيد من المستخدمين لتطبيق "فيسبوك ماسنجر".

وتتمثل الفكرة في تغيير إعدادات الألوان من أجل الحد من وهج الشاشة، وحماية العين من الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف.

وبحسب تقرير لصحيفة "مترو" البريطانية، فقد طرح "فيسبوك" إصدارا غير مكتمل لـ"ماسنجر" الجديد للمستخدمين في بعض البلدان.

وأعلن حساب التطبيق على موقع "تويتر" قائلا: "نخطط لتقديم الوضع المظلم بعد الانتهاء من طرح ماسنجر الجديد للجميع على مستوى العالم".