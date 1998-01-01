رونالدو بطل جوائز غلوب سوكر.. وأتلتيكو يتفوق على الريال

وكالات / سما /

اعتلى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، منصة التتويج مرتين خلال حفل جوائز "غلوب سوكر"، بعدما حصد جائزتي لاعب العام وأفضل هدف عن عام 2018.

وحصد رونالدو جائزة أفضل هدف في 2018، الذي سجله بقميص ناديه السابق ريال مدريد أمام فريقه الحالي يوفنتوس، بمقصية رائعة خلال مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحصل أتلتيكو مدريد على جائزة أفضل ناد في العالم، متفوقا على جاره ريال مدريد, وليفربول الإنجليزي، بعدما نجح في التتويج بلقبي الدوري الأوروبي والسوبر القاري.

ونال فابيو باراتيسي المسؤول بنادي يوفنتوس، جائزة أفضل مدير رياضي للعام المنصرم، بعد العمل الرائع الذي أنجزه طوال الأشهر الماضية، على رأسها التعاقد مع رونالدو من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

وقدّم رونالدو جائزة أفضل وكيل لاعبين، لوكيله البرتغالي خورخي مينديز، الذي أسهم في إتمام انتقاله إلى "اليوفي" في صفقة قياسية لأندية "الكالتشيو"، كما تُوج زميله الفرنسي بليس ماتويدي بجائزة أفضل مسيرة، بعدما أسهم في تتويج "الديوك" بلقب كأس العالم.

وحظي البرازيلي رونالدو دا ليما لاعب ريال مدريد وبرشلونة الأسبق، بجائزة أفضل مسيرة أيضا، تكريما له على تألقه في الملاعب قبل اعتزاله، بينما نال ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا جائزة أفضل مدرب، بعد التتويج بلقب مونديال روسيا.