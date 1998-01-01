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فان ديك يتعهد بعودة ليفربول بشكل أقوى

السبت 05 يناير 2019 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فان ديك يتعهد بعودة ليفربول بشكل أقوى



وكالات / سما /

تعهد فيرجل فان ديك، مدافع نادي ليفربول، بأن زملاءه في الفريق الأحمر سيستفيقون سريعاً من خسارتهم الأخيرة أمام مانشستر سيتي، مشيراً في السياق نفسه، إلى أن الريدز سيعودون بشكل قوي في قادم المباريات.

وكان ليفربول قد تلقى الهزيمة الأولى له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، على يد مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، ليتقل الفارق النقطي بين الفريقين إلى أربع نقاط، الأمر الذي جعل الصراع بينهما يشتد أكثر من أي وقت مضى.

وقال فان ديك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للريدز: “أنا مستاء من الهزيمة ولا شك في ذلك، ولكننا مازلنا في الصدارة وتفصلنا 4 نقاط عن أقرب ملاحقينا، وهذا هو المهم”.

وتابع: “لقد ضخّمت وسائل الإعلام هذه المباراة بشكل كبير، ولكن بالنسبة لنا كانت فقط إحدى المباريات المهمة للغاية في الدوري، لقد توقعنا أن موسمنا سيكون صعباً للغاية وأننا سنمر بفترات تفوق وفترات من الإحباط”.

واختتم: “بالتأكيد نتيجة اليوم محبطة، ولكن يجب علينا المضي قدماً والعودة بشكل قوي، وهذا ما سنفعله بكل تأكيد، يجب أن نستمر في سعينا للفوز بالمباريات، وسنركز على التعافي من هذه الهزيمة ونستعد بشكل جيد للمباراة القادمة”.

#فان ديك #ليفربول

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