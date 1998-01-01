مهاجم ريال مدريد السابق يُهاجم جاريث بيل

يعتقد بريدراج مياتوفيتش، مهاجم ريال مدريد السابق، بأن الويلزي جاريث بيل لا يتوفر على القدرات القيادية اللازمة لحمل الفريق الملكي فوق أكتافه، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن مستوى المرينجي خلال الموسم الجاري لا يبشر بخير.

وكان بيل قد غادر مباراة ريال مدريد ضد فياريال، في الدقيقة 38، بعدما سقط على أرضية الملعب متأثراً بالإصابة، حتى تدخل الطاقم الطبي، واستطاع اللاعب إكمال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، قبل أن يضطر سولاري لاستبداله.

وقال مياتوفيتش في تصريحات صحفية أدلى بها لإذاعة (كادينا سير): “ما يحدث مع بيل عار حقيقي، يعجبني كثيراً كلاعب، لكنه لا يصلح لقيادة الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو، تجدد إصاباته أمر مثير للقلق”.

من جهة أخرى، أشار مياتوفيتش إلى أن مستوى ريال مدريد خلال الموسم الجاري لا يبشر بخير، حيث قال: “تراجع الفريق خطوة للخلف في الدوري هذا الموسم، لا أعتقد أنها مشكلة نهج أو توجه، عندما يلعبون لا يجعلونني أشعر بالتفاؤل”.

واختتم مهاجم ريال مدريد السابق تصريحاته بالقول: “أعاني خلال مشاهدة مباريات ريال مدريد هذا الموسم، قدم الفريق أداءً جيداً في الشوط الأول (أمام فياريال)، ثم عندما اعتقدنا أنهم سيواصلون ذلك قدموا أداءً كارثياً في النصف الثاني”.