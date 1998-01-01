  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مهاجم ريال مدريد السابق يُهاجم جاريث بيل

السبت 05 يناير 2019 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مهاجم ريال مدريد السابق يُهاجم جاريث بيل



وكالات / سما /

يعتقد بريدراج مياتوفيتش، مهاجم ريال مدريد السابق، بأن الويلزي جاريث بيل لا يتوفر على القدرات القيادية اللازمة لحمل الفريق الملكي فوق أكتافه، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن مستوى المرينجي خلال الموسم الجاري لا يبشر بخير.

وكان بيل قد غادر مباراة ريال مدريد ضد فياريال، في الدقيقة 38، بعدما سقط على أرضية الملعب متأثراً بالإصابة، حتى تدخل الطاقم الطبي، واستطاع اللاعب إكمال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، قبل أن يضطر سولاري لاستبداله.

وقال مياتوفيتش في تصريحات صحفية أدلى بها لإذاعة (كادينا سير): “ما يحدث مع بيل عار حقيقي، يعجبني كثيراً كلاعب، لكنه لا يصلح لقيادة الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو، تجدد إصاباته أمر مثير للقلق”.

من جهة أخرى، أشار مياتوفيتش إلى أن مستوى ريال مدريد خلال الموسم الجاري لا يبشر بخير، حيث قال: “تراجع الفريق خطوة للخلف في الدوري هذا الموسم، لا أعتقد أنها مشكلة نهج أو توجه، عندما يلعبون لا يجعلونني أشعر بالتفاؤل”.

واختتم مهاجم ريال مدريد السابق تصريحاته بالقول: “أعاني خلال مشاهدة مباريات ريال مدريد هذا الموسم، قدم الفريق أداءً جيداً في الشوط الأول (أمام فياريال)، ثم عندما اعتقدنا أنهم سيواصلون ذلك قدموا أداءً كارثياً في النصف الثاني”.

 
#ريال مدريد #جاريث بيل

أخبار ذات صلة

جاريث بيل صفقة ريال مدريد الشتوية

جاريث بيل يلعب دور البديل في ريال مدريد

ريال مدريد سئم من تصرفات جاريث بيل الأنانية

زيدان يؤكد : ريال مدريد لن يتنازل عن جاريث بيل

جاريث بيل يقود مشروع ريال مدريد الجديد

جاريث بيل مستعد لتجديد عقده مع ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور : مجهولون يقتحمون مقر تلفزيون فلسطين في غزة ويحدثون خرابا فيه

عبقري إلى حد الجنون .. واللا العبري: الأمين العام الجديد لحركة الجهاد الإسلامي يقلق إسرائيل

جدول توزيع الكهرباء في قطاع غزة

الحية : لا نقبل الاعتداء على تلفزيون فلسطين ويجب البحث عن دوافع المنفذين

كاتب إسرائيلي.. هكذا ابتزت حماس "إسرائيل" وأجبرتها على توسيع مساحة الصيد

ترامب يرد على نائبة في الكونغرس من اصل فلسطيني طالبت بعزله وهذا ما قاله ..

15 إصابة برصاص الاحتلال في مسيرات العودة شرق قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

بالاسماء .. حركة فتح تتهم حماس باستدعاء العشرات في غزة

دحلان

مصادر من "حماس" : علاقاتنا مع دحلان مستمرة لكن لن يكون بديلًا لـ "فتح" بغزة

الرئيس عباس : صفقة القرن "خلصت" ولن أنهي حياتي خائناً

فتح في غزة تقرر اغلاق مقراتها ووقف العمل بها نهائيا

معاريف العبرية : "احتمال الانجرار لحرب في غزة كبير جدًا"