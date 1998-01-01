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مورينيو يتلقى عرضاً غير متوقع

السبت 05 يناير 2019 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو يتلقى عرضاً غير متوقع



وكالات / سما /

حدد بنفيكا البرتغالي جوزيه مورينيو مديرا قادما له في أعقاب إقالة روي فيتوريا. وانفصل النادي البرتغالي عن البالغ من العمر 48 عاما يوم الخميس منهيا فترة امتدت لثلاثة أعوام ونصف.

وقاد فيتوريا فريق بنفيكا للعودة إلى الواجهة المحلية لكنه فشل في منافسة أمثال بورتو هذا الموسم. وكانت الهزيمة بهدفين لصفر أمام بورتيمونينسي يوم الأربعاء القشة التي قصمت ظهر فيتوريا.

وعاد البرتغالي إلى وطنه بعد إقالته الشهر الماضي من تدريب الشياطين الحمر، ووفقا لصحيفة “ريكورد” البرتغالية مورينيو أبرز المرشحين لتولي المنصب في بنفيكا.

وبدأ مورينيو مسيرته الإدارية في بنفيكا وقاد الفريق إلى ستة انتصارات من 11 مباراة. استمر مورينيو لمدة ثلاثة أشهر فقط في بنفيكا قبل الانتقال إلى بورتو بعد انهيار مفاوضات العقد مع رئيس النادي المنتخب حديثًا.

ووفقا لنفس المصدر سيكون راتب 15 مليون يورو سنوياً الذي يطلبه مورينيو أحد أكبر العوائق أمام الاتفاق.

#جوزيه مورينيو #بنفيكا

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