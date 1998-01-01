رابيو يتوصل إلى اتفاق نهائي مع برشلونة

وكالات / سما /

أفادت شبكة “سكاي سبورت” أن النجم الفرنسي أدريان رابيو قد توصل إلى اتفاق نهائي مع برشلونة، للانضمام إلى الفريق في صفقة مجانية في الصيف المقبل.

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية قد كشفت يوم أمس بأن والدة أدريان رابيو، ووكيلة أعماله تتواجد في مدينة برشلونة من أجل إنهاء اتفاق انضمام ابنها لصفوف البرسا، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل، وهو ما تم فعلا.

وارتبط اسم أدريان رابيو بالانتقال للعب في صفوف برشلونة، خاصةً بعد رفضه تجديد عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان الذي ينتهي في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة أن أدريان رابيو سبق وأن رفض الانتقال للعب في توتنهام هوتسبير، وليفربول من أجل عيون برشلونة، حيث يرغب اللاعب في التواجد مع البلاوجرانا بأي شكل ممكن.

ووفقا للصحفي الإيطالي في سكاي سبورت إيطاليا دي مارزيو، الاتفاق سينص على حصول رابيو على راتب 10 مليون يورو سنويا، ومكافأة توقيع بنفس المبلغ.