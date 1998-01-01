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الرئيس البرازيلي: إيران هي المعارضة الرئيسية لنقل السفارة للقدس وليس الدول العربية

السبت 05 يناير 2019 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس البرازيلي: إيران هي المعارضة الرئيسية لنقل السفارة للقدس وليس الدول العربية



القدس المحتلة / سما /

أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو انه سينقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس المحتلة .

 وقال بولسونارو في اول مقابلة له بعد توليه منصبه ، ان قرار نقل السفارة اتخذ، وان "الامر بات مسأله وقت لتحديد موعد تطبيقه".

وأضاف الرئيس البرازيلي ان إيران هي المعارضة الرئيسية لهذه الخطوة وليس الدول العربية.

وقبل أسبوع خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الى البرازيل، تطرق مصدر سياسي لإمكانية نقل السفارة الذي تعهد بولسونارو به خلال حملته الانتخابية، وقال ان "موضوع نقل السفارة طرح خلال الاجتماع بين الزعيمين". وقال ان الامر مسألة وقت، وان الحالة تشبه اعلان الرئيس ترامب، وانه "أعلن ونفذ لاحقا".

وقبل يوم من هذا صرح نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس البرازيلي الجديد: "هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس حكومة إسرائيلي البرازيل، نحن نجري تحالف كبير مع قوة عظمى تفتح صفحة جديدة معنا".

وكان الرئيس البرازيلي المنتخب حديثا قد كشف أمام نتنياهو أن ضغوطات كبيرة تواجهه من قبل رجال أعمال في مجالات عديدة، ويخشون من أن يتسبب قرار نقل السفارة البرازيلية الى القدس بضرر على عمليات التصدير والتجارة للدول العربية والإسلامية، وأن تنجم أضرار تقدر بالمليارات جراء هذا القرار. كما ويخشى المستوى الأمني أن يتسبب هذا القرار في تنفيذ هجمات إرهابية داخل البلاد.

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