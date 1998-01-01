  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل شقيق الشهيد البرغوتي ويهدد والدته بالإبعاد إلى أريحا

السبت 05 يناير 2019 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شقيق الشهيد البرغوتي ويهدد والدته بالإبعاد إلى أريحا



رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، بلدة كوبر شمال رام الله بـ 12 جيب وآلية عسكرية.

ونفذ جنود الاحتلال حملة دهم واستجواب في البلدة تم خلالها تهديد افراد اسرة الاسير عمر البرغوثي والد الشهيد صالح البرغوثي بابعادهم الى اريحا خلال ثلاثة ايام.

واعتقلت قوات الاحتلال من القرية الأسيرين المحررين محمد فرج زيبار ولطفي إسماعيل البرغوثي من منزليهما. كما جرى اعتقال محمد شقيق الشهيد صالح البرغوثي.

واصيبت النساء والاطفال بالاختناق جراء قنابل الغاز التي ألقاها جنود الاحتلال على الاهالي، وتم نقلهم للمستشفى.

وشهدت قرى ابو شخيدم وابو قش مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال واعلن عن اصابة جندي بعينه بقنبلة يدوية الصنع.

أخبار ذات صلة

نشات ملحم

ماذا فعل شقيق الشهيد نشأت ملحم في قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال ؟

496377C

اختيار شقيق الشهيد نور بركة من ضمن كبار علماء الفيزياء في الاتحاد الدولي للفلك

bbbb

المؤتمر السابع : الرسائل المجهولة تتواصل والرئيس غاضب ويهدد باجراءات تاديبية

ترامب والرئيس عباس

ترامب سيوقف دعم الاونروا ..ويهدد السلطة بوقف تمويلها حتى يعود عباس للمفاوضات

ارشيفية

اتحاد الموظفين بالأونروا يحذر من التقليصات ويهدد باعتصام مفتوح داخل المقر الرئيس

رضيع- ارشيف

مقتل رضيع خنقا على يد والدته بالخليل

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور : مجهولون يقتحمون مقر تلفزيون فلسطين في غزة ويحدثون خرابا فيه

عبقري إلى حد الجنون .. واللا العبري: الأمين العام الجديد لحركة الجهاد الإسلامي يقلق إسرائيل

جدول توزيع الكهرباء في قطاع غزة

الحية : لا نقبل الاعتداء على تلفزيون فلسطين ويجب البحث عن دوافع المنفذين

كاتب إسرائيلي.. هكذا ابتزت حماس "إسرائيل" وأجبرتها على توسيع مساحة الصيد

ترامب يرد على نائبة في الكونغرس من اصل فلسطيني طالبت بعزله وهذا ما قاله ..

15 إصابة برصاص الاحتلال في مسيرات العودة شرق قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

بالاسماء .. حركة فتح تتهم حماس باستدعاء العشرات في غزة

دحلان

مصادر من "حماس" : علاقاتنا مع دحلان مستمرة لكن لن يكون بديلًا لـ "فتح" بغزة

الرئيس عباس : صفقة القرن "خلصت" ولن أنهي حياتي خائناً

فتح في غزة تقرر اغلاق مقراتها ووقف العمل بها نهائيا

معاريف العبرية : "احتمال الانجرار لحرب في غزة كبير جدًا"