الاحتلال يعتقل شقيق الشهيد البرغوتي ويهدد والدته بالإبعاد إلى أريحا

رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، بلدة كوبر شمال رام الله بـ 12 جيب وآلية عسكرية.

ونفذ جنود الاحتلال حملة دهم واستجواب في البلدة تم خلالها تهديد افراد اسرة الاسير عمر البرغوثي والد الشهيد صالح البرغوثي بابعادهم الى اريحا خلال ثلاثة ايام.

واعتقلت قوات الاحتلال من القرية الأسيرين المحررين محمد فرج زيبار ولطفي إسماعيل البرغوثي من منزليهما. كما جرى اعتقال محمد شقيق الشهيد صالح البرغوثي.

واصيبت النساء والاطفال بالاختناق جراء قنابل الغاز التي ألقاها جنود الاحتلال على الاهالي، وتم نقلهم للمستشفى.

وشهدت قرى ابو شخيدم وابو قش مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال واعلن عن اصابة جندي بعينه بقنبلة يدوية الصنع.