استطلاع إسرائيلي: 35% يرون في نتنياهو الرئيس المناسب للحكومة

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن حزب الليكود سيحصل على 28 مقعدا، في حين رأى 35% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو الرئيس المناسب للحكومة، في حال جرت الانتخابات الإسرائيلية اليوم.

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

حزب الليكود 28 مقعدا.

حزب يوجد مستقبل 13 مقعدا.

حزب حوسبن إسرائيل (مناعة إسرائيل – غانيتس) 13 مقعدا.

القائمة المشتركة 9 مقاعد.

اليمين الجديد 9 مقاعد.

حزب كلنا 6 مقاعد.

يهودوت هتوراة 5 مقاعد.

ميرتس 5 مقاعد.

حزب جشر 4 مقاعد.

حزب إسرائيل بيتنا 4 مقاعد.

البيت اليهودي 4 مقاعد.

حزب هتنوعاه – الحركة 3 مقاعد.

حركة شاس، سيحصل على مقعدين.

حزب ايلي يشاي، مقعد واحد.

حزب الهوية – موشيه فيغلين، مقعد واحد.

حزب عوتصما – القوة – باروخ مارزل، مقعد واحد.

ولو تم التحالف بيت حزب يوجد مستقبل بزعامة لبيد وحوسين إسرائيل – مناعة إسرائيل بزعامة غانيتس وحزب العمل بزعامة جباي، ستكون النتائج على النحو التالي:

يوجد مستقبل وحوسين إسرائيل وحزب العمل يحصلون على 34 مقعدا.

حزب الليكود 32 مقعدا.

القائمة المشتركة 9 مقاعد.

اليمين الجديد 9 مقاعد.

حزب كلنا 6 مقاعد.

حزب يهودوت هتوراة 5 مقاعد.

حزب ميرتس 5 مقاعد.

حزب جشر 4 مقاعد.

حزب إسرائيل بيتنا 4 مقاعد.

حزب البيت اليهودي 4 مقاعد.

حزب هتنوعاه – الحركة 3 مقاعد.

حركة شاس، سيحصل على مقعدين.

حزب ايلي يشاي، مقعد واحد.

حزب عوتصماه – القوة باروخ مارزل، مقعد واحد.

حزب الهوية موشيه فيغلين، مقعد واحد.

وحول من هو رئيس الحكومة المناسب لإسرائيل، جاءت النتائج على النحو التالي:

نتنياهو 35 %.

لبيد 10%.

نفتالي بينت 5%.

بيني غانيتس 15%.

ليبرمان 2% .