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ترامب يرد على نائبة في الكونغرس من اصل فلسطيني طالبت بعزله وهذا ما قاله ..

السبت 05 يناير 2019 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يرد على نائبة في الكونغرس من اصل فلسطيني طالبت بعزله وهذا ما قاله ..



واشنطن / وكالات /

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريحات اول نائبة أمريكية مسلمة من أصول فلسطينية رشيدة طليب ، التي طالبت بعزله من منصبه، وقال ان تصريحاتها "مشينة"

وقال ترامب امام صحافيين:" أعتقد أن تعليقاتها مشينة. هي شخصية لا أعرفها. أفترض أنها جديدة. أعتقد أنها أهانت نفسها وأعتقد أنها أهانت عائلتها باستخدام لغة كهذه"، وتابع "أعتقد أن ذلك كان بمثابة عدم احترام للولايات المتحدة الأمريكية".

واعتبر ترامب انه من "الصعب تحديد شخص ما اذا ما قام بعمل عظيم" مستشهدا بعمله على التخفيضات الضريبية واللوائح والمحاربين القدامى والاعداد العسكرية والاقتصادية.

وقالت طليب وهي ديمقراطية من ولاية ميتشيغان الخميس ، إنها "ستفرض عقوبة العزل على الرئيس الأمريكي، واعتبر العديد من الديموقراطيين تصريحاتها انها "غير مناسبة"، وذلك بعد استخدامها وصف "مسيء" اطلقته عليه.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي علقت على تصريحات رشيدة طليب "المسيئة" حول "عزل" ترامب، لكنها قللت من أهمية الامر، واعتبرت أنه "ليس أسوأ مما قاله الرئيس".

وبعد ساعات من أداء اول مسلمة من أصول فلسطينية اليمين الدستورية أمام الكونغرس، استخدمت رشيدة طليب، ، كلمة "بذيئة" في الضغط من أجل عزل ترامب.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طليب وهي تتحدث عن ترامب، في خطاب القته بعد أدائها اليمين الخميس.

وقالت طليب أمام مؤيديها: "عندما ينظر إليك ابنك ويقول أمي، انظري لقد فزتِ، المتنمرون لا يفوزون!، فأجبته بالقول إنهم لا يكسبون، لأننا سنذهب إلى هناك وسنقيله (واصفة ترامب بلفظ بذيء)".

#ترامب #رشيدة طليب

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