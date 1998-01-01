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غرينبلات يدين مهاجمة مستوطنين لموكب الحمد الله

الجمعة 04 يناير 2019 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات يدين مهاجمة مستوطنين لموكب الحمد الله



رام الله / سما /

 أدان جيسون غرينبلات المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مساء  الجمعة، مهاجمة مجموعة من المستوطنين لموكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله، قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، قبل نحو عشرة أيام.

وقال غرينبلات في تغريدة له عبر تويتر، إن هناك حاجة إلى عمل جاد من أجل منع وقوع مثل هذه الحوادث مرةً أخرى. مضيفًا "الحجارة يمكن أن تقتل! الجميع يستحق الأفضل".

وأعرب عن تمنياته بالشفاء لمن أصيبوا في الهجوم حينها.

يشار إلى أن الحكومة أكدت يوم  الخميس، تعرض موكب رئيس الوزراء لهجوم مستوطنين ليلة الخامس والعشرين من الشهر الماضي، ما أدى لإصابة اثنين من مرافقيه.

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