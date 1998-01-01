حماس تدين الاعتداء على تلفزيون فلسطين وتوجه تحذيرا للرئيس و قيادة السلطة

غزة / سما /

عبّرت حركة حماس، مساء الجمعة، عن إدانتها ورفضها للاعتداء الذي تعرض له مكتب تلفزيون فلسطين في مدينة غزة.

وطالبت الحركة في بيان لها، وزارة الداخلية في غزة بضرورة متابعة الحادث وكشف ملابساته كافة.

وحذرت حماس الرئيس ومن وصفتهم بـ"فريقه" من "تنفيذ أجنداتهم ومصالحهم باستغلال أي أحداث، أو تجيير أي مناسبات فئوية لتحقيق أهدافهم الخاصة".



وجاء في البيان: "يتحمل رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس، وفريقه المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات حالة الاحتقان والسخط التي أوصل إليها الحالة الفلسطينية بسلوكهم وتصرفاتهم الرعناء تجاه شعبنا عامة، وأهلنا في غزة بشكل خاص، والتي كان آخرها انتقامهم من آلاف من موظفي السلطة الفلسطينية والأسرى والجرحى بقطع رواتبهم ومحاربتهم في أرزاقهم وقوت أولادهم؛ بهدف الضغط عليهم لتنفيذ سياساتهم العدائية لأبناء شعبهم؛ تماشيًا مع المصالح الخاصة لهذا الفريق المرتبط مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي ومصالحه".



وعبّر البيان عن رفض الاعتداء على مكتب تلفزيون فلسطين، مطالبةً وزارة الداخلية في غزة بضرورة متابعة الحادث وكشف ملابساته، و"عدم السماح مطلقًا أن تكون غزة ساحة لإحداث حالة من الإرباك والفوضى، والخروج عن القانون، والأخذ على يد كل من تسول له نفسه التساوق مع فريق سلطة عباس وتنفيذ أجنداتهم ومصالحهم باستغلال أي أحداث، أو تجيير أي مناسبات فئوية لتحقيق أهدافهم الخاصة.".